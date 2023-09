Esta es la mejor app de tu reloj para saber si va a llover cerca de tu ubicación

El otoño está a la vuelta de la esquina, este viene siempre acompañado de inestabilidad en el tiempo y sobre todo tormentas. En los últimos días hemos podido comprobar la importancia de conocer si lloverá cerca de donde nos encontramos y sobre todo la intensidad. La última Dana ha dejado a su paso innumerables daños e incluso la pérdida de vidas humanas. Si quieres saber si se acerca la lluvia, la mejor aplicación del tiempo que puedes usar es Alarma de lluvia, y ahora además puedes usarla en tu reloj inteligente.

Aviso de lluvia también en tu reloj inteligente

Que el clima está cambiando es una realidad, cada vez es más impredecible y extremo por lo que estar preparado para lo que pueda pasar es cada vez más necesario. La presencia de lluvia es cada vez menor, de ahí que podemos decir que atravesamos por un periodo de sequía que se ve interrumpido por lluvias torrenciales. Por lo que no está de más hacer uso de la tecnología para saber si lloverá o no. Son muchas las aplicaciones disponibles, con las que podemos consultar la previsión del tiempo, pero no todas son igual de precisas y nos envían notificaciones. Algo que puede ser de gran importancia, para que no nos pille de sorpresa y evitar situaciones de emergencia.

Interfaz de Aviso de lluvia en el reloj | TecnoXplora

Una de las aplicaciones más completas y precisas de meteorología que puedes usar es Aviso de lluvia. En la aplicación además del pronóstico del tiempo para los próximos días, puedes conocer casi en tiempo real si lloverá hoy y a qué distancia se encuentra la lluvia de ti. De modo que podrás tomar las medidas oportunas, estar preparado y buscar cobijo si fuera necesario. La aplicación está disponible tanto para Android, Apple y para WearOS, por lo que podemos llevar toda la previsión en nuestra muñeca, sin necesidad de sacar el móvil del bolso o el bolsillo.

Para que funcione correctamente en nuestro reloj la app, debe estar instalada en ambos dispositivos. Por lo que, tras descargar la app en nuestro móvil, tendremos que hacerlo también en el reloj. De manera que a través de la pantalla de este podremos acceder fácilmente tanto a la previsión meteorológica y como a las alarmas de lluvia. Además, podemos ver el mapa la evolución de las lluvias y en los lugares en los que está descargando con mayor intensidad.

Así como recibir notificaciones de la aplicación, en las que nos alertan de la presencia de lluvia en la zona. A través de los diferentes colores representados en el mapa podemos conocer la intensidad de las precipitaciones. Pero solo podemos recibir alertas relacionadas con la lluvia, otros fenómenos como la presencia de fuertes vientos en la zona, así como avisos por calor extremo no están disponibles.

Una completa aplicación con la que estarás preparado en cada momento y con la que sabrás si tienes que salir de casa con el paraguas y las botas de agua. Que podrás consultar tanto en el móvil como directamente a través de la pantalla de tu reloj.