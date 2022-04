Esta es la mejor app para monitorizar el sueño con tu Xiaomi Mi Band

Son muchos los modelos de smartband que puedes encontrar en el mercado, con toda clase de funciones y precios, pero sin duda, la Xiaomi Mi Band está entre las mejores si quieres un modelo económico, pero que ofrezca buenas prestaciones. Además, si conoces los mejores trucos para la Mi Band de Xiaomi, le sacarás más partido que nunca. Claro que este dispositivo del fabricante chino tiene un claro punto débil, el cual puede estropear notablemente la experiencia de uso. Por suerte, el ecosistema de aplicaciones de Android es de lo más amplio, por lo que casi siempre vas a poder recurrir a apps, o incluso trucos.

Como te decíamos, la Xiaomi Mi Band tiene un punto débil, y este nos lo encontramos en su sistema de monitorización de sueño. Si por ejemplo, te despiertas en mitad de la noche para ir a beber agua, di adiós a la continuación en la monitorización de tu sueño.

Y este no es el único problema, en el caso de que quieras echar una siesta de una media hora para así recuperar energías, esta smartband del fabricante asiático tampoco es capaz de detectarlo. Incluso habrá días en los que compruebes que las horas fijadas de tu sueño no corresponden. Pero este problema tiene una sencilla solución, y es recurrir a la aplicación Sleep as Android.

Controla tu sueño en tu Xiaomi Mi Band con la app Sleep as Android

Esta es sin duda, la app más completa en Android para monitorizar tu sueño. Eso sí, debes saber que no es gratuita, si quieres la versión pro, su precio es de 5.99 euros, aunque dispones de una prueba gratuita de 14 días para probarla y comprobar si te gusta.

Xiaomi Mi Band | Xiaomi

Lo bueno de poder utilizar la aplicación Sleep as Android en tu Xiaomi Mi Band , es que además de poder medir de forma precisa tu sueño, tiene una gran variedad de opciones disponibles. Según los creadores de esta aplicación, la cual ha logrado posicionarse en lo más alto en cuanto a aplicaciones de control del sueño, esta es una “alarma con seguimiento de ciclos de sueño”.

Lo primero a destacar de la aplicación es que te permitirá poner alarmas que sonarán en el mejor momento, gracias a ello, podrás despertar de una forma mucho más agradable mediante las fases de sueño. Además, algo que esta app tiene y la Xiaomi Mi Band no es la opción de establecer siestas.

Y esto no acaba aquí, si tienes problemas para mantenerte despierto después de apagar tu alarma por la mañana, puedes recurrir a su modo captcha. Esta función, te verás obligado a resolver algún problema matemático, escribir en tu diario de sueño u otra opción, a fin de asegurar que te has despertado y no volverás a dormirte.

Pero todavía tiene un control más específico de tu sueño, ya que puedes utilizar el micrófono de tu teléfono para controlar tus ronquidos. La aplicación hará una grabación durante la noche si los detecta, y así sabrás si roncas o incluso hablas mientras duermes. Sin duda, una app de lo más completa y que se convertirá en tu mejor aliado si quieres controlar cómo duermes por las noches.