Esta es la forma más discreta de esconder un Airtag en el calzado de tus hijos

Saber dónde se encuentran a cada momento los más pequeños de la casa es algo posible. Algo que también se hace extensible a las personas mayores o con ciertas patologías que tienden a desorientarse y perderse. Para que siempre sepas dónde se encuentran puedes localizarlos por sus zapatos, te contamos cómo.

Ten localizados siempre a tus seres queridos

Gracias a los localizadores GPS podemos saber dónde se encuentran nuestras pertenencias en casa momento. Podemos posicionar a cualquier persona que comparta tu ubicación a través del móvil, pero esto tiene una desventaja. Sobre todo, porque podemos dejarlo olvidado en cualquier parte o en el caso de los más pequeños su uso no es recomendado o incluso está prohibido en algunos centros. Por lo que no nos pueden servir de ayuda. Otra alternativa son los dispositivos de seguimiento inalámbrico. Uno de los más populares y vendidos son los Airtag de Apple.

Plantillas para esconder el Airtag | wakafit

Esos pequeños dispositivos pueden esconderse casi en cualquier parte. y gracias a su conectividad Bluetooth y a otros dispositivos cercanos, podemos saber en qué lugar se encuentran. Una forma de camuflarse entre las pertenencias es esconderlos en los zapatos. Un complemento que siempre nos acompaña y que rara vez nos quitamos, por lo que nos aseguramos de que siempre vaya con nosotros. Uno de los gadgets más curiosos donde esconderlos son estas plantillas las cuales disponen de un compartimento donde colocar el Airtag con toda seguridad. De modo que siempre sepamos dónde se encuentra el calzado y por consiguiente su dueño.

Su precio es de unos 13,59 euros, aunque solo se venden en estado unidos podemos adquirirlos a través de la tienda de Amazon, aunque puede variar el precio según la talla. Son muy cómodas de usar ya que no solo han sido diseñadas no solo para albergar el dispositivo de localización, sino para ofrecer todo el confort a la hora de realizar largas caminatas. Están fabricadas en un material cómodo y resistente con un grosor de 6 milímetros aproximadamente, por lo que no notaremos que las llevamos. También es muy útil cuando con frecuencia tenemos que dejar los zapatos en lugares públicos de manera que evitamos confesiones, pérdida o robo de los mismos.

Si lo colocamos en las zapatillas de los más pequeños, de la misma forma que cuando lo colocamos en cualquier dispositivo, este nos avisará cuando nuestro hijo se aleje de nosotros a cierta distancia, incluso podemos hacerlo sonar para saber en qué dirección se encuentra. También tenemos la opción de añadir un mensaje con nuestro número de contacto por si alguien lo encuentra pueda localizarnos rápidamente. De forma que si perdemos de vista a nuestros hijos entre una multitud alguien pueda localizar al pequeño a través del dispositivo instalado en su calzado. Una forma de lo más discreta de camuflar un localizador entre las pertenencias de los más pequeños, de manera que siempre podemos saber dónde se desplaza o se encuentra en el lugar adecuado en cada momento, sin que nadie detecte su presencia.