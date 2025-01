Si eres fan de Playstation vas a alucinar con esta esta Xiaomi Smart Band 9 Pro

No cabe duda de que Playstation es para muchos una auténtica religión, todo un icono pop y sin duda el mejor sinónimo de entretenimiento en casa. Y ahora asistimos a una colaboración virtuosa, que une al coloso de los videojuegos con su alter ego en el mundo de la tecnología más masiva, como es Xiaomi. Y es que ambos han alumbrado una edición especial de su Smart Band 9 con un espectacular aspecto inspirado en la videoconsola.

Así es la nueva pulsera de PlayStation obra de Xiaomi

La Xiaomi Smart Band 9 Pro es una de las pulseras inteligentes más populares del mercado, sobre todo por su excelente relación de prestaciones y precio. Si a eso le añadimos ahora el inconfundible toque de Playstation, estamos ante un producto difícil de superar. Y si os estáis preguntando cómo es que a Sony le ha dado por colaborar con Xiaomi y viceversa, hay que decir que hay un buen motivo detrás.

Y es que se cumplen diez años del lanzamiento de PlayStation en China, porque no, los chinos no pudieron disfrutar de las primeras generaciones de la consola oficialmente. Y para celebrarlo, han decidido lanzar no una pulsera propia de la marca, sino que han confiado en Xiaomi para que personalice el que es sin duda su modelo de wearable más popular en el mercado, y todo un icono de la gama de entrada.

Básicamente la novedad es que esta edición llega en un packaging especial personalizado para la ocasión, con los icónicos símbolos de su botonera, y el también distintivo color azul de la videoconsola. Al abrirlo nos encontramos con la pulsera, que viene con dos correas, una estándar, y otra personalizada también para la ocasión, que es la que le da el toque exclusivo a esta nueva versión.

Además, parece que tenemos una tarjeta conmemorativa también incluida, para demostrar su autenticidad y que forma parte de una edición especial de la pulsera de Xiaomi. Las imágenes se han compartido en la cuenta de Sony China en Weibo, y confirma que las características de la pulsera son básicamente las mismas del modelo estándar. Aunque no es algo confirmado por Sony, estaría basada en la Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Por lo tanto, contaría con una pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas, así como una resolución de 336x480 píxeles. Esta tiene un brillo de hasta 1200 nits. Es resistente al agua hasta 5 atmósferas o 50 metros. Y su batería tiene una capacidad de 350 mAh, con una autonomía de nada menos que tres semanas. Cargarla solo lleva 75 minutos, por lo que este es uno de sus aspectos más destacados. Monitoriza 150 actividades deportivas, y como sabéis, además el modelo Pro se caracteriza por contar con GPS, por lo que es la Band 9 más completa. No se sabe nada de su precio, ni si saldrá de China, algo que parece poco probable al celebrar un aniversario de Sony en aquel país. Por lo que no tendría mucho sentido sacarla de China.