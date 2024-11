Los emojis llegan a Contactos de Google, ¿para qué?

La app de Contactos de Google está transformándose rápidamente con las diferentes actualizaciones que está recibiendo. Los de Mountain View le están dando una buena vuelta a esta aplicación con una serie de novedades que aportan un aspecto más dinámico y fresco a su conjunto. En esta ocasión se trata de novedades que van dirigidas precisamente a ofrecer un mayor grado de personalización a todos y cada uno de los contactos que tenemos en el teléfono, y es algo que se lleva a cabo además de la manera más sencilla posible.

Más herramientas para personalizar contactos

Una vez más ha sido uno de los principales filtradores de la escena Android quien ha revelado los detalles de las nuevas novedades que prepara Google para esta app. Concretamente hablamos de AssembleDebug, un filtrador realmente activo en los últimos meses, y que suele acceder antes que nadie a multitud de novedades en las apps Android. En este caso ha ocurrido lo mismo, y se ha topado en el código de la app con una nueva e interesante función.

Estas son básicamente nuevas opciones para poder personalizar la manera en la que se muestran los contactos en nuestro teléfono. Y es que ahora vamos a poder elegir entre dos tipos de perfiles, siempre y cuando no elijamos una fotografía. Una de ellas será un sencillo monograma, como los que muestra por defecto Google, con una letra. Pero en este caso podremos personalizar a fondo todos los detalles de este monograma al poder seleccionar el color de fondo, el tipo de letra, e incluso su diseño, ya que es posible añadir más de una letra.

La otra alternativa nos parece mucho más interesante y divertida, porque nos permite añadir directamente un emoji que identifique a esta persona. Tendremos la posibilidad de elegir entre todos los emojis del teclado de Google, Gboard, y además, podremos elegir una función para mostrar los emojis en monocromo. Esto quiere decir que el emoji se mostrará solo de un color, este será el mismo del fondo que elijamos, aunque más oscuro lógicamente, ya que de lo contrario se empastaría.

Pero la realidad es que con esta opción el emoji queda mucho mejor integrado y menos estridente. En definitiva, tenemos muchas opciones para personalizar la imagen de perfil de cada contacto, ya que con las combinaciones de fondos, emojis y letras podemos crear un aspecto bastante personal para cada contacto, añadiendo así matices que nos ayuden a identificar antes a cada una de estas personas.

Según el filtrador, estas nuevas opciones para poder personalizar el aspecto del contacto, está en el código de la versión 4.44.31.692334116 de Contactos de Google, pero lamentablemente no está activa en este momento, y no se puede utilizar. Así que nos tocará esperar todavía unas semanas hasta que esta funcionalidad esté activa en la app y nos permita darle un toque especial a cada uno de los contactos de nuestra agenda. Unas novedades que añaden a los recordatorios que acaban de llegar a la app para que no se nos olviden los cumpleaños y eventos similares.