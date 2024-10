Elon Musk presenta su robotaxi, el CyberCab, junto a la futurista limusina Robovan

Sabemos que desde hace mucho tiempo la conducción autónoma ha sido uno de los grandes ejes en la investigación y desarrollo de los equipos de Elon Musk en Tesla, y también uno de los grandes reclamos de estos coches. Una conducción autónoma que se ha encontrado con un muro muy potente en las regulaciones locales, estatales y nacionales por todo el planeta, que todavía hacen muy difícil que este tipo de vehículos se extienda a la velocidad que le hubiera gustado al magnate. A pesar de ello, vuelve a enseñar músculo en este aspecto con su nuevo Cybercab, el robotaxi, sí, como aquellos que veíamos en las películas, que ahora es una realidad presentada hace solo unas horas.

Un vehículo elegante 100% concebido para el transporte

Como suele ser habitual, con la pompa esperada y con una legión de fans que han seguido el histórico momento, Elon Musk se ha subido al robotaxi y se ha marchado en él después de que este le abriera sus futuristas puertas con aspecto de ala de gaviota. El nuevo Cybercab es un elegante vehículo, una especie de Model S con carrocería Coupé, y con un acabado exterior similar al del Cybertruck, que le da un aspecto ultra futurista, y que parece sacado del mismo Hollywood, lógico que todo el tinglado de la presentación, con Robots bailando incluido, se celebrara en los estudios de Warner.

Musk promete que este nuevo robotaxi tendrá un precio inferior a los 30.000 dólares, por lo que se movería en una horquilla de entre 27.000 y 28.000 euros, y como habitualmente han cumplido hasta ahora en este aspecto, no hay por qué no creer que tendrá este precio. El vehículo mostrado está diseñado íntegramente íntegramente para transportar personas, por lo que se ha despojado al este coche de todo aquello que no es necesario para el transporte.

Lo más obvio y llamativo, no hay volante ni pedales, por lo que en el salpicadero solo nos encontramos con una pantalla que nos irá informando de los detalles del trayecto que hemos elegido, como podría informarnos otro de los vehículos de la marca en sus grandes pantallas. El vehículo es un biplaza, al menos eso es lo que hemos visto hasta ahora, y entendemos que la parte trasera de este, se utilizará para poder llevar algo de equipaje, si es que está contemplado.

En principio, no se ve extremadamente amplio, aunque obviamente son los primeros pasos de un coche que está por llegar, pero que ya promete mucho, y que como no podía se de otra forma, contará con autonomía de nivel 5. El reto para Tesla será poder llevarlo más allá de las pocas ciudades donde ahora circulan este tipo de Taxis autónomos.

La furgoneta autónoma de Tesla

Junto al nuevo robotaxi, también ha llegado la robocamioneta, un concepto diferente y mucho más versátil de transporte, tanto individual como colectivo. Este sí que tiene un aspecto realmente futurista, y es un híbrido de mini Bus y vagón de tren, en concepto de diseño. Su interior es totalmente diáfano, y Elon Musk asegura que se podrá personalizar a fondo para el uso que se le vaya a dar. Puede ser de transporte de personas, hasta 20, a nivel doméstico, a nivel empresarial, escolar, también para poder hacer las veces de Bus de gran volumen. Incluso podría transportar algunas mercancías o convertirse en una limusina de lujo.