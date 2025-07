La nueva cámara de usar y tirar de Fujifilm llega a España justo para tus viajes veraniegos

El dispositivo del que vamos a hablar hoy no es ni mucho menos algo novedoso desde el punto de vista tecnológico. Las cámaras de usar y tirar nos han acompañado a lo largo de décadas, y a pesar de que los smartphones han barrido casi por completo a la fotografía analógica, todavía hay muchos consumidores que optan por hacerse por una cámara de este tipo para hacer algunas instantáneas con el mínimo compromiso e inversión. Ahora Fujifilm acaba de lanzar en España su nueva cámara QuickSnap, perfecta para meter en la maleta estas vacaciones.

Sencillez en estado puro

Desde luego es como podemos describir a esta nueva cámara de Fujifilm, como un dispositivo extremadamente sencillo. Y es que la firma nos lo pone muy fácil a la hora de hacer fotos analógicas. Porque hablamos de que con ella vienen ya incluidas las pilas, lo que nos evita tener que estar comprando accesorios o consumibles adicionales. Es abrir y empezar a disparar con esta cámara de fotos analógica.

Fujifilm QuickSnap | Fujifilm

Para ello usa un carrete de 135mm, los tradicionales en la fotografía doméstica desde hace décadas, que ya viene instalado y listo para disparar, por lo que no nos tenemos que preocupar de nada. Así que, si nunca has usado una cámara de carrete, no hay que preocuparse lo más mínimo, ya que vas a poder empezar a hacer fotos de inmediato, según sacas la cámara de su caja.

Es sin duda lo más interesante de estas cámaras, lo fácil que es comenzar a hacer fotografías con ella. En total podemos hacer 27 fotografías, aquí no hay visores ni nada que nos permite ver antes de hacer la foto, o después, el resultado del disparo. Eso sí, tenemos un contador de fotografías analógico, por lo que siempre tendremos información de primera mano sobre cuántos disparos nos quedan por hacer con este carrete actual.

Por tanto, es una de esas cámaras que nos llevan de vuelta a aquellos tiempos en los que el revelado de las imágenes era todo un acontecimiento, ya que en esos casos lo habitual era asumir que no todas las fotos saldrían buenas, y que incluso algunas no saldrían, perdiéndolas completamente. Pero es sin duda la magia de lo analógico. Esta cámara cuenta con un flash que tiene un alcance de 3 metros y que se alimenta de las pilas integradas.

Además, su peso es mínimo, ya que es de solo 90 gramos, prácticamente la mita de lo que pesan los smartphones más comunes del mercado, por lo que ni ten enterarás de que la llevas encima. Una cámara que llega con un diseño renovado, y que desde luego es perfecta para hace fotos casuales durante estos días de verano. Como es lógico, tras acabar el carrete hay que revelarlo, y vivir ese momento mágico en el que vemos por primera vez lo que realmente hemos disparado. La nueva cámara de usar y tirar de Fujifilm, la QuickSnap, se ha puesto a la venta en España por solo 19,95 euros.