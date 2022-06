El diseño de los AirPods 2 Pro aparece en una nueva filtración

Llevamos meses escuchando detalles acerca de los nuevos AirPods 2 Pro, la próxima generación de los auriculares más avanzados de Apple, si excluimos a los inaccesibles AirPods Max. Estos podrían llegar este mismo año, y convertirse de nuevo en el referente de la gama cuando se trata de ofrecer cancelación activa de ruido, una función que Apple se ha encargado de segmentar y ofrecer solo en sus modelos Pro. Ahora unos render nos vuelven a mostrar el diseño de estos AirPods Pro 2, que llegarán con algunas novedades interesantes.

Así serán los nuevos auriculares de Apple

La verdad es que, viendo las imágenes, podemos apreciar que los nuevos AirPods 2 Pro serían prácticamente iguales a los modelos que tenemos actualmente en el mercado, quizás con unas rejillas algo más pequeñas, pero no mucho, incluso podrían representar una mala ejecución del propio render. Vamos, que a primera vista no parece que vaya a haber muchas diferencias entre ambos modelos. Las imágenes vienen acompañadas de dos características que sí que podrían ser clave cuando hablamos de unos auriculares de este tipo.

Por un lado y más importante el nuevo chip H1 con el que cuentan, que podría no solo proporcionar la cancelación de ruido de los modelos actuales, sino que esta además sería mejor. Ya que sería adaptativa, de tal forma que podría modular su intensidad en base al ruido que nos rodea, y en un momento dado también desactivarse para escuchar a alguien si nos habla en un momento dado. Por tanto es evidente que en estos auriculares uno de los principales puntos de mejora sería la cancelación de ruido, que contaría sin duda con mejores funcionalidades, más similares a las de sus oponentes en esta gama.

Y por último, un cambio que vendría más bien impuesto, ya que estos AirPods Pro 2 llegarían con un conector USB tipo C, en lugar del tradicional Lightning. Como sabéis esto es algo que ha impuesto la Unión Europea,, y que va a afectar al resto de los dispositivos de Apple, incluyendo los iPhone. Por tanto parece que las grandes novedades vendrían sobre todo de esa cancelación de ruido, que será mejor que la de la actual generación. Además, si tenemos en cuenta que los actuales AirPods recibirán una nueva generación con el diseño más similar a los AirPods Pro, tiene sentido que este modelo no ofrezca cambios en este aspecto, y toda la gama termine con un aspecto similar, ya sea modelo Pro o no.

Estos nuevos auriculares podrían presentarse el próximo mes de septiembre, junto a los nuevos iPhone 14, en la misma Keynote donde también podríamos conocer una nueva generación de dispositivos icónicos, como los Apple Watch o los propios iPad. Se espera que el precio de estos nuevos auriculares sea bastante similar, de alrededor de los 250 euros, si no nos brinda Apple una nueva subida teniendo en cuenta los tiempos de carestía que corren.