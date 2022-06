Europa convierte al USB tipo C en el cargador común para móviles y otros dispositivos

Ya os lo contamos la semana pasada, que hoy era un día clave para que el cargador único fuera una realidad en Europa, y encumbrara al USB tipo C como el único que podrán montar los fabricantes en sus móviles de ahora en adelante, una vez terminen los periodos de gracia acordados hoy. Porque la Unión Europea ha acordado por fin que este sea el conector único en todo el territorio europeo para varios dispositivos, sin duda el más trascendente de ellos, el smartphone. Algo que sin duda va a afectar de lleno a Apple, que tendrá que cambiar por completo este aspecto de sus teléfonos móviles.

Otoño de 2024, el momento clave

Hoy como decimos se ha cerrado el acuerdo que convierte al USB tipo C, el conector que montan la mayoría de móviles Android nuevos, en el estándar para smartphones, tabletas y cámaras de fotos digitales. Se trata del acuerdo alcanzado sobre la Directiva de equipos radioeléctricos, que marca al tipo C como el cargador común. Los dispositivos que se verán afectados por este cambio serán los siguientes:

“Los teléfonos móviles, tabletas, lectores electrónicos, auriculares, cámaras digitales, auriculares y auriculares, consolas de videojuegos portátiles y altavoces portátiles que sean recargables a través de un cable con cable deberán estar equipados con un puerto USB tipo C”

Dispositivos y accesorios de Apple que también adoptarán el conector USB tipo C | Foto de Solen Feyissa en Unsplash

Este cambio en la directiva entrará en vigor el próximo otoño de 2024, y también afectará a los ordenadores portátiles, que estaban fuera del acuerdo en un principio. Para ellos existirá un plazo más amplio, de 40 meses, para que los fabricantes puedan adaptar sus ordenadores a los requisitos exigidos por la nueva Directiva europea.

Golpe a Apple

Sin duda este acuerdo supone un golpe importante en la línea de flotación de Apple, que tiene en su cargador Lightning el santo y seña de su diferente perspectiva de ver el mercado tecnológico. Ahora se verá obligada a equipar con el USB tipo C tanto a sus iPhone, como a sus AirPods, y a aquellos iPads que todavía no contaban con él, incluso a sus MacBook. Apple ya se opuso a este movimiento en su momento, alegando que iba en contra de la innovación, pero de nada han servido sus quejas. Ahora bien, sabemos que en Europa tendrán que llegar los iPhone 14 con un conector de este tipo, pero ignoramos si fuera de nuestro continente Apple seguirá apostando por el Lightning.

La verdadera razón detrás de esa decisión

Que Europa elija un cargador común no es ningún capricho. Independientemente de que se trate del conector USB tipo C, la realidad es que la principal motivación para hacer este cambio es medioambiental. Ya que, al elegir un cargador común, se reducirá a la larga la generación de residuos electrónicos. En un marco ideal, quien ya tenga un cargador USB tipo C no necesitará uno nuevo al estrenar teléfono u otro dispositivo. Aunque es algo que puede condicionar a los usuarios que elijan móviles de cargas ultra rápidas, que deberán contar con cargadores nuevos con la suficiente potencia. Pero para el resto de usuarios, será un alivio saber que si se compran un iPhone no tendrán que tirar todos los cables que tienen en casa, y viceversa.