Día del Padre: memorias USB y almacenamiento para regalar

Cada 19 de marzo se celebra el día del Padre, una fecha señalada en el calendario para recordarle a Papá cuánto le queremos. Son muchos y variados los regalos que podemos hacer. Pero nuestro padre es de los que tiene casi de todo, tal vez debamos optar por un regalo tecnológico en el que guardar todos sus recuerdos.

Sistemas de almacenamiento externo

Los dispositivos móviles tienen cada vez una mayor capacidad, no siempre es suficiente el espacio de almacenamiento. Aunque también tenemos la opción de utilizar servicios online, otra alternativa es el uso de discos duros físicos y sistemas de almacenamiento en los que podrá guardar todas las fotos y vídeos de todos los momentos que compartimos en familia. Para que pueda mantener a salvo la copia de todos sus recuerdos te proponemos estos sistemas de almacenamiento.

Western Digital My Cloud Home | WD

Comenzamos con un disco duro en red o NAS de alta capacidad de Western Digital, con 4TB en las que guardar todos los momentos que ha compartido en familia. Se gestiona a través del teléfono móvil con la ayuda de una app. Fácil de instalar y configurar dispone de copia de seguridad automática. Incluye puerto USB para importar fotos de otras unidades de almacenamiento. Es compatible tanto con iOS como con Android, y podemos hacer uso también desde el ordenador. Requiere de conexión a Internet. Su precio es de 174,99 euros.

Getue Disco Duro Externo | Getue

Si no necesita tanto espacio y queremos algo más manejable, la mejor opción es un disco duro externo de 2 TB de gran velocidad, como este de Getue. Es resistente a los golpes y a las caídas por lo que lo podrá llevar a cualquier parte. Es ligero y resistente con un diseño elegante y ultrafino fabricado en aleación de aluminio. No necesita software de instalación y dispone de un sistema de apagado cuando se encuentra inactivo durante 10 minutos. Pueden adquirirlo en Amazon por 31,99 euros.

USB Flash pullherat | pullherat

Otra muy buena opción es esta memoria USB impermeable de 982 GB de capacidad Pullheart. Además de ser resistente al agua, es ligera, pequeña y podemos llevarla a cualquier parte. Diseñada con un cuerpo de metal de líneas suaves es muy cómodo de usar. Además, incluye una anilla para enganchar al llavero, mochila o bolso. No necesita software de instalación y su precio es de 26,99 euros.

SanDisk Ultra Dual Drive Go | Sandisk

Por último, te sugerimos una memoria USB-C para que usarla directamente con el móvil. Así no tendremos que usar adaptadores para conectarlo directamente y almacenar las fotos familiares. Una buena opción es la Sandisk Ultra dual Drive Go de Sandisk. Está disponible en varias capacidades de almacenamiento desde 32 Gb a 512Gb. Su diseño elegante y giratorio protege los conectores a la vez que sirve como llavero para llevarla a cualquier parte. Compatible con tabletas, móviles o ordenador con USB tipo C. Tan solo tenemos que conectar la unidad y realizar directamente la copia de seguridad de nuestros recuerdos. Podemos adquirirlas con un precio desde de 13,75 euros la versión de 64GB.