La detección de personas llega a algunos Amazon Echo

Los altavoces inteligentes de Amazon se han convertido en gadgets cada vez más presentes en nuestros hogares, y desde que llegaron a España en 2018 hemos recibido varias generaciones. La cuarta generación de los Amazon Echo es la más reciente, y también la que ahora está recibiendo una interesante funcionalidad. Esta utilizará la tecnología de ultrasonidos para poder detectar si personas en nuestro hogar, por lo que la utilidad de estos altavoces se expandirá con esta interesante novedad. Una funcionalidad que no llegará a todos los modelos de Echo, sino a los más modernos.

Una nueva tecnología de ultrasonidos que abre muchas puertas

Sin duda esta funcionalidad puede dar mucho de sí, porque no se trata de detectar a personas porque sí, sino que esto a su vez nos va a permitir crear rutinas más completas y versátiles. Amazon ya anunció esta nueva funcionalidad en su evento de hardware de hace unas semanas, y ahora es cuando está llegando a los primeros altavoces de cuarta generación del gigante del comercio electrónico. Esta función se podrá habilitar o deshabilitar desde la propia app de Alexa, como suele ser habitual en todo lo que tiene que ver con la configuración de estos dispositivos. La clave está en la detección de las personas, que entra de lleno en las rutinas que creemos desde la app de Alexa.

Programa rutinas en tu Amazon Echo y ahorra energía | Foto-de-Brandon-Romanchuk-en-Unsplash

De esta forma, cuando el altavoz detecte que una persona pasa cerca del radio de acción del altavoz, se podrán encender distintos dispositivos que formen parte de nuestro hogar conectado. Lo mismo ocurrirá, cuando alguien salga de la habitación al ser detectado por el altavoz, las luces o cualquier otro dispositivo conectado se podrá apagar automáticamente. Dentro de la app de Alexa se podrá encontrar esta función como la “detección de movimiento” y como decimos se podrá activar o desactivar a demanda del usuario. A diferencia de los Echo Show que pueden activar mediante la cámara esta detección de movimiento, estos modelos utilizan una tecnología alternativa.

Lo que hacen estos altavoces Amazon Echo es enviar una onda de ultrasonido que es inaudible para los humanos, que al reflejarse en los objetos que hay alrededor del altavoz permite detectar si alguien se está moviendo delante del altavoz, y de esta forma desencadenar las diferentes rutinas del asistente. Hasta ahora podíamos utilizar diferentes sensores de movimiento en combinación con los altavoces Echo, de tal forma que ahora podemos ahorrarnos estos dispositivos si tenemos o nos hacemos con un Amazon Echo de cuarta generación.

Como es habitual esta nueva funcionalidad irá llegando a los diferentes usuarios de Alexa en las siguientes actualizaciones de su app del asistente. Si no tienes uno de los últimos Amazon Echo, lamentablemente no podrás utilizar este nuevo método de detección de personas, sino que tendrás que recurrir a esos productos de terceros para detectar movimiento. Sin duda una funcionalidad que añade un nuevo atractivo a los altavoces de Amazon, que no solo nos ofrecen muchas opciones de presonalización con Alexa, sino que cada vez son más las tareas que pueden ejecutar con funciones como esta.