Dale una nueva vida a tu viejo móvil convirtiéndolo en el centro del hogar conectado

Muchos de nosotros, aquellos que no tenemos mucho cariño por la venta de segunda mano, acumulamos muchos móviles en casa, que hemos ido utilizando a lo largo de los años. Y muchas veces estos se convierten en un auténtico ladrillo, que ya no tiene utilidad alguna para nuestro día a dia. Pero esto no quiere decir que no sea posible utilizarlos de nuevo para darles un sentido diferente, y sobre todo cierta utilidad para nuestro día a día. Y eso es precisamente lo que nos ofrece un nuevo dispositivo que hemos conocido en Kickstarter, y que convertirá nuestro viejo móvil en un dispositivo más práctico, porque se convertirá en el centro de nuestro hogar conectado.

Así funciona Adriano, el centro de tu hogar inteligente

Cada vez somos más quienes tenemos varios dispositivos inteligentes en casa, más allá de los smartphones, las tabletas o PCs. Hablamos de bombillas, altavoces, sistemas de seguridad, cámaras y un largo etcétera. Y lo que no solemos tener es un dispositivo que centralice el control de todos esos gadgets conectados. Con este dispositivo podemos utilizar cualquier móvil antiguo que tengamos en nuestro cajón para que tome el control de todos los dispositivos inteligentes. Es básicamente una base, o un dock como se le conoce en inglés, al que se conecta nuestro veterano teléfono mediante conectividad inalámbrica.

De hecho, esta base cuenta con conectividad Bluetooth 5, Wifi, Zigbee, Z Wave o 4G para poder controlar todos los dispositivos de nuestro hogar. Para ello tiene un stand donde se coloca el teléfono, a través de un soporte transparente que da la sensación de que el teléfono esté flotando. Con este dispositivo accederemos a todos los gadgets conectados a la red, y los controlaremos fácilmente, ya sea a través de la entrada táctil o de voz. Pero además nos ofrece otros usos muy interesantes. Como por ejemplo el de una cámara de seguridad, ya que el teléfono puede utilizar su cámara para poder mostrar en tiempo real lo que está ocurriendo delante de ella y grabar si hay movimiento.

Pero además es un dispositivo que cuenta con control gestual, gracias a un gran sensor colocado en el frontal del dispositivo. Además, se puede controlar mediante comandos de voz, por lo que sin duda ofrece unas características perfectas para disfrutar de nuestro viejo móvil de nuevo. Básicamente es una puerta de enlace entre el móvil y el hogar conectado, con el objetivo de que sea más sencillo el control de este, y con un formato más cómodo de utilizar. Un dispositivo que ha sido galardonado como una de las mejores ideas del recién celebrado CES 2022 de Las Vegas, lo que nos da una idea de lo útil que le ha parecido esta propuesta al sector.

Este Adriano tiene todavía casi toda su campaña de Kickstarter por delante, donde ya ha conseguido sobradamente su objetivo de financiación inicial. Podemos hacernos con este Adriano por 70 euros, más los gastos de envío. Quienes confíen en él lo recibirán el próximo mes de mayo en casa.