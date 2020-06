No queda prácticamente nada para que la firma china presente su nueva y esperada pulsera inteligente. La nueva Xiaomi Mi Band 5 se presenta mañana, y prácticamente lo conocemos todo ya sobre ella. De hecho estos días Xiaomi ha desvelado tanto las características que estrenará la pulsera, como su diseño. Y ahora le toca el precio al aspecto que nos faltaba por conocer, como es el del precio, que es un factor clave, teniendo en cuenta las características que va a estrenar estos días. Lo más importante es saber si con la adición de características como el NFC Xioami va a poder conservar el mismo precio de su pulsera en anteriores generaciones.

¿Cuál será su precio?

Pues aunque no se ha desvelado oficialmente, lo cierto es que una tienda china ya ha mostrado cuál sería su precio, porque entre otras cosas nos permite reservar la pulsera, y al hacerlo podemos comprobar cuál es el precio al que llegaría al mercado. Y la buena noticia es que el precio será prácticamente el mismo que ha estrenado en China en anteriores generaciones. Estamos hablando de que la Xiaomi Mi Band 5 llegaría al mercado con un precio de 27 dólares, unos 23 euros al cambio, el precio al que se han visto también las anteriores generaciones. Pero hay algo a tener en cuenta en este caso, y es que cabe la posibilidad de que llegue en dos versiones diferentes al mercado.

Xiaomi Mi Band 5 | Xiaomi

Una sería la estándar, y la otra incorporaría la conectividad NFC, que en realidad es la gran novedad que esperamos todos. Aunque se desconoce, se espera que la nueva Xiaomi Mi Band 5 sea capaz de ofrecer una versión con NFC por poco más de 30 euros al cambio. Aunque estamos hablando de precios en china, que normalmente son mucho más ajustado que cuando llega la pulsera a Europa. Por tanto no sería de extrañar si la Xiaomi Mi Band 5 llega a nuestro país a 30 euros en su versión estándar, o a unos 40 euros con NFC.

Xiaomi Mi Band 5 | Xiaomi

Aunque no está claro qué versiones se venderán finalmente en Europa. Hemos visto hace poco la existencia de una Xiaomi Mi Band 4 en Rusia, que contaba con NFC, así que cabe la posibilidad de que convivan en el mismo mercado una misma pulsera con NFC de la anterior generación, y esta nueva Mi Band 5, algo más cara. Aunque es algo que está por ver aún. Lo que ya sabemos es que la nueva pulsera ofrecerá una pantalla más grande que su predecesora, así como nuevos modos de deporte, mejores sensores, monitor de la saturación de oxígeno en sangre o incluso el seguimiento del ciclo menstrual. Sea como fuere saldremos de dudas mañana, y quién sabe, si hemos conocido hoy el Redmi 9 por sorpresa con lanzamiento en España incluido, no debería extrañarnos que mañana mismo no solo conozcamos la nueva Xiaomi Mi Band 5, sino que además ya sepamos su precio y versiones en España, pudiéndose comprar desde este mismo mes de junio.