Conoce cuánta batería le queda a tus auriculares desde un movil Xiaomi

Usar auriculares inalámbricos es algo muy común, gracias a ellos podemos usarlos libremente sin necesidad de ir literalmente unido al móvil, tenemos varias opciones de uso entre los que se encuentran los de diadema o los de botón, con cómodos y muy recomendables para la práctica de deporte. Pero ahora también obtener de ellos desde la barra de notificaciones de los teléfonos Xiaomi.

Muestra el estado de tus auriculares en la barra de notificaciones de tu Xiaomi

La máscara de personalización de Xiaomi, pone a nuestra disposición una barra de notificaciones muy completa desde la cual accedemos a todas las notificaciones y acciones rápidamente. Pero ahora también permite la integración de otras funciones relacionadas con los auriculares inalámbricos como a continuación te contamos. Aunque primeramente debemos tener en cuenta algo tan importante como es la compatibilidad de nuestros auriculares con esa función. De forma general los auriculares fabricados por Xiaomi están diseñados para una completa integración con MIUI lo que facilita no sólo el emparejamiento sino añadir un widget desde el que podemos comprobar el estado de los auriculares desde la barra de notificaciones. Aunque previamente debemos activar esta función.

Como podremos comprobar cualquier modelo de auriculares del fabricante chino son compatibles con este widget y para activarlo tendremos que hacerlo directamente desde los ajustes de bluetooth de nuestro teléfono móvil. Una vez hemos emparejado los auriculares con el teléfono móvil, entra en las opciones de Bluetooth, bien desde los ajustes o utilizando para ello la barra de notificaciones. Deslizando el dedo sobre la pantalla desde el lado derecho a la parte inferior de esta.

Añadiendo el widget de los auriculares en la barra de notificaciones | TecnoXplora

A continuación, toca sobre la opción Bluetooth para acceder a las opciones.

para acceder a las opciones. Ahora podrás ver entre los dispositivos conectados los auriculares, toca sobre estos para desplegar un nuevo menú.

los auriculares, toca sobre estos para desplegar un nuevo menú. Al hacerlo, vemos las distintas opciones disponibles que van desde configurar los gestos, activar el volumen absolutos o contestar las llamadas entrantes automáticamente entre otras. Además, encontramos la opción que nos ocupa en estos momentos que es la de “widget de la barra de notificaciones”.

Desplaza el botón hasta la posición de activado y a partir de este momento siempre que los auriculares se encuentren conectados, se mostrará el pequeño widget permanentemente.

Desde aquí podremos ver el estado de la batería tanto del estuche como de cada uno de los auriculares por separado. Además, podremos desconectar directamente desde aquí los auriculares si fuera necesario sin necesidad de entrar previamente de nuevo en los ajustes.

Una opción que no está disponible en las versiones antiguas de MIUI y tengamos que actualizar previamente antes comenzar a disfrutar de este. Si aún no está disponible esta opción en tu teléfono Xiaomi, o los auriculares no son compatibles o tendremos que esperar a nuevas actualizaciones del sistema para hacer uso de este. Aún quedan muchos terminales por actualizarse a la nueva versión 13 de MIUI su despliegue está siendo progresivo y cada vez son más los dispositivos en los que se instalar, pero algunos usuarios tendrán que espera un tiempo hasta que les llegue la actualización.