Conoce si carnes o pescados están bien cocinados con este termómetro inteligente

Cocinar puede ser todo un placer para muchas personas. Y todo el ritual alrededor de la preparación de una buena comida puede ser algo revelador y hasta relajante para muchos. Y en esto también hay que tener en cuenta el control de la situación. Para ello es muy importante contar con las herramientas suficientes para poder tener siempre la información de primera mano que nos permite conocer si nuestros platos ya están bien cocinados.

Así es el nuevo ChefsTemp

Estamos ante un termómetro inteligente, pero que ha sido diseñado para obtener los mejores resultados en la cocina. Por esa razón es importante contar con él entre nuestros utensilios si queremos que nuestras carnes y pescados estén lo mejor cocinados posible. No son nada nuevo estos termómetros, de hecho, contamos con diferentes modelos que incluso integrados en ollas y parrillas nos ayudan a contar con una carne o pescado bien hechos, y en su punto. Y ahí está la clave, que cada alimento tiene un cocinado óptimo, y con este termómetro vamos a poder disfrutar de él en cada cocinado.

Y es que este termómetro se usa como cualquier otro, en este caso es una varilla inalámbrica, que no necesita de cables para enviar la información, ya que cuenta tanto con Bluetooth como con conectividad Wifi, por lo que los datos siempre van a estar a mano. Y lo mejor de todo, en la pantalla de nuestro smartphone. Al ser un termómetro inteligente vamos a poder contar además con multitud de funciones que van a mejorar y mucho la forma en la que cocinamos. Ya que vamos a poder recibir notificaciones sobre el estado del cocinado desde cualquier lugar donde nos encontremos, por lo que nos brinda mucha libertad.

Es un termómetro realmente potente, capaz de resistir temperaturas de hasta mil grados centígrados, por lo que vamos a poder utilizarlo en todo tipo de asados. Además de en la pantalla del teléfono, tenemos la posibilidad de ver las temperaturas en tiempo real en la pantalla con la que cuenta el dispositivo donde se almacena este termómetro. Además, podemos adquirir varios termómetros, que podremos utilizar con distintos cocinados a la vez. El expositor donde se almacenan estos termómetros es magnético, por lo que podemos adosarlo fácilmente a distintos electrodomésticos, incluyendo el propio horno.

Se carga mediante conectividad USB tipo C, y aunque no detallan autonomía, imaginamos que debe ser bastante elevada para la actividad que nos ofrece. Un dispositivo que podemos adquirir ahora en Kickstarter, donde este termómetro tiene un precio de 83 euros. Las primeras unidades se entregarán a partir del próximo mes de septiembre, por lo que podremos disfrutar de el dentro de muy poco. El pack inicial incluye el stand, el termómetro y el cable de carga USB tipo C.

También te puedes llevar dos unidades por un precio de aproximadamente 176 euros. Sin duda un buen compañero de fatigas para todo aquel que disfrute cocinando, porque con este dispositivo te garantizas que será posible cocinar carnes y pescados siempre en su punto óptimo, independientemente de si nos gusta poco hecho o muy hecho.