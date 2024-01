Confirmado, Samsung trabaja en unas gafas alternativas a las Vision Pro de Apple

El viernes de la próxima semana se pondrán a la venta las primeras gafas de realidad virtual de Apple, y por extensión unas de las más importantes y revolucionarias del mercado. Samsung no es nueva en este mercado, y ya tuvo sus propias gafas en el pasado, en diferentes formatos. Pero la realidad es que la VR nunca ha sido algo rentable para los fabricantes, y ahora es cuando parece que está obteniendo poco a poco un nicho en el mercado, tanto en el doméstico, con el ejemplo de las Meta Quest, Oculus o las Playstation VR, y también en un mercado más profesional. Ahora parece que Samsung vuelve a la carga con un nuevo modelo, que podría estar disponible en los próximos meses para competir con la nueva apuesta de Apple.

Rumores más que fundados

No se trata ya de una especulación, porque uno de los filtradores con mejor reputación del mercado ha desvelado información esencial sobre estas gafas de realidad virtual. Ha sido Roland Quandt quien ha desvelado que estas gafas vendrán acompañadas de un controlador que tendrá el número de modelo SM-I610. Aunque está claro que Samsung prepara unas gafas, las diversas fuentes han intercambiado información acerca de cuál será realmente el papel de cada uno de estos dispositivos según el modelo con el que cuentan.

Concretamente desde otra fuente, la de Galaxy Club, aseguran que ese modelo pertenece en realidad al pack completo de realidad virtual de Samsung, incluyendo las propias gafas, así como sus cámaras para poder ver a través de ella en términos de realidad mixta. Y que habrá un modelo adicional, el SM-I130, que pertenecería en realidad al controlador. Sea como fuere, parece que hay informaciones consistentes que nos invitan a pensar que Samsung tiene listas por fin sus gafas de realidad virtual o mixta, o de ambas modalidades.

Previamente se filtraron otras gafas con el modelo SM-I110 XR/VR, que según se ha ido deslizando en los últimos meses, se habrían transformado finalmente en estos modelos que se filtran ahora. De momento no se sabe nada más sobre las características de estas gafas de Samsung, y tampoco sobre cuándo verán la luz. Pero visto el tirón de las Vision Pro, no parece que los coreanos vayan a tardar demasiado en mostrar su alternativa a las primeras gafas de Apple.

De todas formas, es todo un misterio cómo va a encarar Samsung estas nuevas gafas, si serán tan ambiciosas y caras como las de Apple, o bien optarán por ofrecer algo más accesible para el gran público, sin dejar de lado algunas tecnologías punteras. En este aspecto no se sabe nada, y antes de entrar en características específicas, es verdaderamente importante si Samsung optará por un dispositivo con un nuevo sistema operativo, o si adoptará la tecnología de terceros fabricantes, eso no lo sabremos hasta su presentación, y no parece que sea inminente el lanzamiento. Parece que antes se hará realidad el anillo mostrado por el gigante coreano la pasada semana en la presentación de los Samsung Galaxy S24, el futuro Galaxy Ring.