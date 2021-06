Cómo traducir textos de un libro en tu Kindle

Con la entrada del verano llegan los nuevos horarios y las vacaciones, lo que trae consigo más tiempo libre para disfrutar del sol y de nuestras aficiones como la lectura. Un Gadget imprescindibles para los amantes de la lectura son los libros electrónicos, pero además de almacenar una gran variedad de libros, también incluye una serie de funciones muy interesantes que no son muy conocidas por los usuarios.

Traducir texto desde Amazon Kindle

Son muchas las ventajas que nos ofrecen los libros electrónicos, podemos llevar en nuestro bolsillo colecciones completas de libros sin prácticamente ocuparnos nada de espacio. Pero no sólo podemos leer cualquier libro independientemente del idioma en que esté, sino que también tenemos acceso al diccionario y al traductor.

Por norma general solemos leer libros en nuestro idioma, pero en algunas ocasiones puede que estos incluyan frases o vocablos en otros idiomas que queramos traducir. Pero en otras ocasiones puede darse la situación de que estemos disfrutando de un libro en versión original y necesitemos echar mano del diccionario para conocer el significado de una palabra o necesitemos traducir una palabra o frase de nuestra lectura. Sea cual sea la situación en la que nos encontremos, podemos traducirlo directamente con la ayuda de nuestro Kindle. Sin tener para ello que salir del libro ni utilizar otro dispositivo para averiguar el significado. A continuación, te contamos como usar el traductor.

Traduciendo texto con Amazon Kidle | TecnoXplora

A nuestra disposición entre las descargar gratuitas de Kindle tenemos acceso a los diccionarios en diferentes idiomas. Si no te los has descargado con anterioridad, estos se descargarán de forma automática cuando descargas a tu dispositivo una publicación en un idioma distinto en el que está configurado. De este modo podemos usar el traductor sin necesidad de activar o cambiar la configuración de nuestro Kindle.

Usar el traductor es muy sencillo, abre el libro y selecciona el texto que quieras traducir. Toca sobre una de las palabras y desplaza el manejador para elegir el texto .

. Al hacerlo, sobreimpresos en la pantalla nos aparecen una serie de menús, desde la parte superior tenemos la opción de subrayar, añadir notas o buscar.

Mientras en la parte inferior tenemos acceso a la Wikipedia, al traductor y al diccionario.

Para seleccionar el traductor, tenemos dos opciones, la primera desplazar con el dedo hacia la izquierda para cambiar de opción .

. Y una segunda que implica desplegar un menú con opciones , pulsando sobre la flecha en la parte superior de cuadro.

, pulsando sobre la flecha en la parte superior de cuadro. Entre las opciones disponibles, elige " traducción" . Para acceder al cuadro donde veremos el resultado de la traducción.

. Para acceder al cuadro donde veremos el resultado de la traducción. Además de esto, podemos seleccionar por un lado el idioma del texto que queremos traducir pulsado sobre el menú desplegable y seleccionando el idioma. Y por otro el idioma al que querremos traducir, seleccionando del mismo modo el idioma.

Una forma rápida y sencilla de acceder a la traducción de parte del texto. A la hora de usar está función debemos tener en cuenta de que no se trata de un conversor de texto de inglés a español y que no podremos traducir la totalidad de un libro si no que sólo funciona con pequeñas porciones de texto.