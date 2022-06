Cómo saber qué tarjeta microSD es más adecuada para tu móvil

La capacidad de almacenamiento de los dispositivos es cada vez mayor, del mismo modo el espacio que ocupan nuestros archivos multimedia también lo es, Por que lo a veces es necesario echar mano de tarjetas de memoria para almacenar toda nuestra información. A continuación, te contamos que tipos de tarjetas podemos comprar a día de hoy y como identificarlas.

Tarjetas MicroSD

A la hora de adquirir una tarjeta microSD debemos tener en cuenta de que no todas son iguales y no solo se diferencian por la capacidad, sino que hay otros aspectos que no debemos pasar por alto. Por lo que, dependiendo de nuestras necesidades, debemos fijarnos en dos símbolos que acompañan a las tarjetas, un número metido dentro de una C o un número dentro de una U.

La “C” indica la clase de tarjeta y dependiendo del número que la acompañe sabremos si la tarjeta es adecuada para el uso que queremos hacer de ella, más adelante describiremos el uso de cada uno de los tipos. Mientras que la “U” hace referencia al UHS-I (ULTRA HIGH SPEED) o la velocidad de procesado de datos. No todos los dispositivos son compatibles con UHS por lo que antes de adquirir una tarjeta debemos fijarnos bien si aparece o no este símbolo.

Signos de las tarjetas | Foto-de-Denise-Jans-en-Unsplash

En las tarjetas de almacenamiento aparecen una serie de símbolos que además de la capacidad de almacenamiento, nos indican el tipo de tarjeta y la velocidad de procesamiento de los datos. Esto influye directamente en el tiempo de respuesta a la hora de leer y grabar datos en ellos. Por lo que debemos estar atentos y saber diferenciar los diferentes tipos de tarjetas.

Haremos un breve resumen de los tipos de tarjetas microSD más usados y que significa su nomenclatura, en el mercado encontramos tarjetas con la siguiente clasificación.

CLASS2. Clase 2 . Velocidad mínima de escritura 2MB/s. Su uso está recomendado para vídeo de calidad estándar .

. Velocidad mínima de escritura 2MB/s. Su uso está recomendado para . CLASS4. Clase 4 Velocidad mínima de escritura 4MB/s. Debemos usarlas para calidad de vídeo a 720p o aunque se queda un poco corta para vídeo en FULL HD .

Velocidad mínima de escritura 4MB/s. Debemos usarlas para calidad de o aunque se queda un poco corta para vídeo en . CLASS6. Clase 6. Velocidad mínima de escritura 6MB/s. Las usaremos siempre que grabemos en formato de vídeo FULL HD.

Velocidad mínima de escritura 6MB/s. Las usaremos siempre que grabemos en formato de CLASS10. Clase 10. Velocidad mínima de escritura 10MB/s. Recomendadas para Video Ful HD mientras que hacemos uso a la vez para tomar imágenes.

Velocidad mínima de escritura 10MB/s. Recomendadas para mientras que hacemos uso a la vez para tomar imágenes. Con respecto a la velocidad encontramos principalmente dos iconos:

U1. USH-1 . Con una velocidad de escritura de 10MB/s, que usaremos mientras grabamos vídeo en calidad FULLHD y tomamos imágenes.

. Con una velocidad de escritura de 10MB/s, que usaremos mientras grabamos vídeo en calidad y tomamos imágenes. U3. USH-3. Con una velocidad de escritura de 30MB/s. recomendadas si vamos a grabar vídeo en 4K.

De este modo nos aseguramos de comprar la adecuada a cada circunstancia sacando el mayor rendimiento posible a nuestros dispositivos. Algo que muchos usuarios no suelen tener en cuenta a la hora de buscar la mejor tarjeta, ya que de forma errónea tendemos a pensar que lo más importante es la capacidad de almacenamiento, olvidando la gran importancia que tiene la velocidad y las consecuencias a la hora de guardar las imágenes.