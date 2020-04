Los lectores de libros electrónicos se han convertido en una excelente alternativa, más práctica en algunos casos que los libros tradicionales, aunque mucho menos romántica. En cualquier caso si tienes un Kindle, una de las grandes ventajas que tiene es que nos permite enviar libros a estos sin necesidad de andar con cables, todo gracias a un simple correo electrónico. Alguna vez os hemos contado algunas alternativas, como la de instalar una extensión de Chrome, pero en esta ocasión os contamos uno de los métodos más antiguos para enviar libros o documentos, y a la vez más prácticos.

¿No sabes a qué dirección enviar tus libros?

Es algo que sabes que puedes hacer con tu Kindle, pero te das cuenta de que no sabes cuál es la dirección a la que puedes enviar estos documentos o libros. Pues bien, es bastante sencillo saber cuál es la dirección. Hay veces en las que cambiamos de Kindle, y no recuperamos la anterior dirección que teníamos para enviarnos los documentos. Por lo que cuando intentamos volver a enviarnos documentos a esa dirección, no los encontramos en nuestro Kindle. Pues bien, así puedes encontrar cuál es la dirección de correo actual para enviarlos.

Dentro del Kindle accede a “configuración”

Pulsa sobre “todos los ajustes”

Selecciona “Mi cuenta”

Aquí encontrarás la dirección de correo activa para poder enviar los documentos a tu Kindle. Esta se muestra en la última sección del menú, y se llama “email de enviar a Kindle” justo después de todo el párrafo que nos explica para qué sirve esta función, podemos ver la dirección de correo electrónico activa en la parte inferior de ese párrafo. Ahora puedes probar a enviar los documentos a esa dirección de correo.

Recordando la dirección de correo correcta | Tecnoxplora

Desde la dirección de web de www.amazon.es/myk se puede editar la información relativa al envío de documentos a nuestro Kindle de forma sencilla, y también ahí podemos comprobar cuál es la dirección de correo Kindle que pertenece a nuestra cuenta. Como veis estas direcciones de correo cuentan con el dominio Kindle.com por lo que no tienen que ver con la dirección de correo que tenemos asociada a la cuenta de Amazon, es una cuenta que se genera de manera automática cuando damos de alta el Kindle. Puede darse el caso de que tengas dos Kindle diferentes, y que cada uno de ellos cuente con una dirección de correo diferente.

Por tanto es bastante sencillo recordar cuál es la dirección de correo activa en el Kindle a través de los ajustes de nuestro dispositivo. Cuando se envían los documentos a esta dirección de correo, puede ser un archivo PDF o un epub, estos se añaden directamente a la biblioteca de nuestro lector, para que podamos leerlos inmediatamente, sin necesidad de tener que estar conectando el Kindle al puerto USB, por poner un ejemplo, o teniendo que utilizar alternativas como la extensión de Chrome disponible. Esta es seguramente la opción más sencilla de todas para enviar nuevos libros a nuestro Kindle. Y ahora mismo puedes comprobar cuál es la dirección de correo de tu Kindle.