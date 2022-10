Cómo medir la presión arterial con tu reloj Samsung

Los relojes inteligentes son algo más que complementos de moda o simples dispositivos para controlar el tiempo. Además de estas funciones, integran otras muchas con las que además de ser conscientes de cómo pasa el tiempo, podemos controlar nuestra salud o condición física.

Medir la tensión

Muchos de estos dispositivos ayudan a controlar el sueño, las pulsaciones o el nivel de oxígeno en sangre. Contar los pasos o valorar cómo ha sido nuestra sesión de entrenamiento. Pero algunos fabricantes como Samsung también incluyen una función que nos permite medir nuestra tensión arterial. Te contamos cómo. Una de las funciones que integra en medir la tensión es la posibilidad de medir la tensión arterial. Para ella además del reloj tenemos que tener un móvil del mismo fabricante en el que hayamos instalado la aplicación Samsung Health Monitor. Una app exclusiva que sólo puede descargarse desde la tienda de aplicaciones del fabricante.

La tensión arterial puede darnos pistas de nuestro estado de salud y de las enfermedades que podemos padecer, por lo que, a partir de ciertas edades, no está de más, llevar un control de la tensión. Por lo que una buena alternativa son los relojes inteligentes con esta función. Antes de hacer uso del tensiómetro del reloj debemos calibrar correctamente, para ello debemos, introducir las lecturas tomadas con un tensiómetro homologado, de manera que tomará de base estas lecturas previas para realizar las mediciones. Además, tendremos que calibrar cada 28 días, para que las mediciones sean veraces.

Así registra la tensión arterial | TecnoXplora

Una vez calibrado el tensiómetro con nosotros haremos un uso individual de este, ya que si lo probamos con otras personas los resultados no serán fiables. Estas mediciones se toman a partir del análisis de la onda del pulso, rastreado por los sensores que monitorean la frecuencia cardiaca. De modo que el programa analiza la relación entre el valor de la calibración y el cambio en la presión arterial. Una vez calibrado correctamente, y colocado el reloj en la muñeca, desde este último seleccionamos la función “tensión arterial” deslizando la pantalla del reloj hacia la izquierda hasta llegar a la opción. Una vez, localizada la función, pulsa sobre comenzar, de modo que durante el tiempo que nos indica el reloj debemos permanecer inmóviles a la espera de que termine el proceso. Una vez terminada la medición, los valores registrados aparecerán en la pantalla del reloj.

También podemos ver el resultado desde el teléfono móvil utilizando la aplicación Samsung Health Monitor. Desde aquí, podemos consultar y comparar el evolutivo de las mediciones y compartir los resultados. Estas mediciones a modo informativo o como aviso de que algo puede estar pasando, en el caso de encontrar anomalías siempre debemos acudir a un profesional médico, para que este realice el estudio pertinente de nuestra salud. Y si fuera necesario aplique tratamiento, por lo que no debemos hacer uso de este dispositivo y sus funciones para hacer un autodiagnóstico y proceder a medicarnos. Algo que no sólo puede ser contraproducente para nuestra salud si no que puede llegar a ser peligroso.

