Cómo controlar presentaciones de PowerPoint desde tu reloj Samsung

PowerPoint es una de las herramientas más usadas para crear presentaciones. En cada una de sus páginas añadimos el contenido que queremos mostrar a los asistentes de una reunión o una convención. Proyectar nuestras presentaciones es de lo más habitual y no siempre nos encontramos junto al ordenador para gestionar la presentación. Algo que podemos hacer desde nuestro reloj Samsung.

Usa tu reloj para controlar tus presentaciones de PowerPoint

Es una de las apps más veteranas en estas lides. Ya sea una convención o una reunión podemos mostrar a un gran número de asistentes a la vez el contenido. Pero no siempre es posible hacerlo directamente. Por lo que necesitamos la colaboración de otra persona para que pase las diapositivas. Aunque tenemos otras opciones como controlarlas con la ayuda de nuestro reloj inteligente Samsung.

Los relojes han adoptado nuevas funciones más allá de dar la hora, desde hace tiempo nos ayudan a mantenernos conectados y a controlar nuestra salud, pero no es lo único, son mucho más versátiles y nos ofrecen funciones como la que te vamos a contar a continuación. En la tienda de aplicaciones de nuestro reloj encontramos una amplia selección de aplicaciones, que podemos instalar y aplicar desde nuestro reloj. Este es el caso de Samsung PPT controller. Para instalarla en el reloj, es tan sencillo como abrir la tienda de app y realizar una búsqueda. Una vez localizada pulsamos el botón “instalar”.

Gracias a esta app, podremos controlar todos los aspectos de la reproducción de la presentación. Desde fijar un horario para tu presentación, así como hacerlo de forma automática o tomando el control del avance y retroceso de las diapositivas. Además de esto dispone de un sistema de notificaciones a través de las cuales podemos conocer si ha finalizado la hora de la presentación o de los intervalos de tiempo establecidos.

Una vez instalada la app, debemos conectar por Bluetooth nuestro reloj al ordenador desde el que se va a ejecutar la presentación.

Para ello desde el apartado Bluetooth del ordenador debemos buscar el reloj para conectarlo. Aceptar todos los permisos y una vez localizado, seguir los pasos del asistente.

De modo que el reloj se convertirá en una especie de mando a distancia para pasar los dispositivos, Además podemos hacer uso del bisel del reloj para gestionar las presentaciones, avanzando a la página siguiente o retrocediendo simplemente haciendo girar el bisel en una u otra dirección.

De manera que sin tocar el ordenador y a distancia podemos realizar nuestra presentación. Algo que facilita mucho el proceso sobre todo si no tenemos personal de apoyo que pueda echarnos una mano con estos menesteres. Siendo mucho más fluida y controlada por nuestro parte la exposición. Algo que garantiza el éxito a la hora de las presentaciones públicas.

Además, se trata de una aplicación del todo segura, ya que no se comparte nuestros datos con terceros y no se recogen datos, algo muy importante para mantener la seguridad y privacidad de nuestros dispositivos. Ya que los datos no se suben a ningún servidor y podemos hacer uso directamente desde nuestros dispositivos. Algo que preocupa mucho a los usuarios.