Cómo celebrar las campanadas de fin de año con Alexa

Son muchas las funciones que hemos descubierto desde la llegada de los altavoces inteligentes de Amazon a nuestros hogares. Podemos pedirle casi de todo y entre ese casi podemos incluir que nos acompañe en la despedida del año con este comando de voz.

Alexa, da las campanadas

Es tradición plantarse toda la familia delante del televisor la noche del 31 de diciembre antes de las 12 de noche. Un momento mágico en el que nos despedimos el año que hemos vivido y le damos la bienvenida a uno nuevo, con mucha ilusión y esperanzas. Si lo quieres celebrar de una forma diferente o estar preparado para los imprevistos que puedan suceder, puedes usar tu altavoz inteligente para que nos acompañe en ese preciso instante.

Prepara las uvas para fin de año | Pexels--PARA-PIXABAY

Son muchas las anécdotas que podríamos contar de este momento, desde el año en que un pueblo entero se quedó sin verlas por una avería, confundir los cuartos con las campadas o incluso todo lo contrario, no llegar a tiempo por seguir esperando que suenen las campanadas pensando que son los cuartos. Por no mencionar la expectación que se ha generado en los últimos años por saber, quién será el encargad@ de despedir el año desde la Puerta de Sol y sobre todo que llevará puesto. Pero si en esta ocasión prefieres hacerlo de una forma más original o en esta ocasión no dispones de otros métodos de seguir la retrasmisión de ese ansiado momento te proponemos que lo hagas con ayuda de Alexa.

Como es habitual para pedirle a Alexa que lleve a cabo cualquier encargo necesitamos usar el comando adecuado para que pueda entendernos. Y en esta ocasión no es diferente ya que con un simple comando de voz podemos pedirle a Alexa que nos de las campadas. Algo que debes probar antes para saber el momento justo en el que debes pedírselo para ir acompasado con el reloj y hacerlo en e momento exacto. Para que nuestro asistente de Amazon nos haga la cuenta atrás del final del año tan sólo debemos invocarla como siempre hacemos con:

Alexa, da las campanadas

Una vez nos escuche, comenzarán a sonar las campanadas al más puro estilo Alexa. Si estás esperando el sonido tradicional de las campanadas del reloj de la Puerta de Sol, decirte que las campanadas de Alexa no pueden ser algo más alejado de lo que tenemos entendemos por festivo . Alexa las da a su manera, para ello utiliza una onomatopeya del sonido de las campanas, con un singular sonido de lo más peculiar. Algo que podemos calificar incluso de perturbador ya que no tiene parecido alguno con el sonido de una campana. Pero hay que decir en su defensa que son del todo acompasadas y no tendremos que esperar a que suenen los cuartos para comenzar con las uvas. Sobre todo, tenemos que poner mucha atención a la hora de comernos la uvas, para no atragantarnos a comerlas y sobre todo no hacerlo al escuchar con sorpresa el original sonido de las campanadas de Alexa.