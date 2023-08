Cómo la cancelación de ruido puede ayudarte a conciliar mejor el sueño

En verano conciliar el sueño puede costarnos más de lo habitual. El calor hace que tengamos las ventanas abiertas y que escuchemos más ruido del exterior. El ruido de la gente a la fresca, las terrazas de los bares o los ladridos de los perros de nuestros insolidarios vecinos, son algunas de las razones que evitan que podamos dormir. Aunque es algo a lo que podemos poner solución con la ayuda de unos auriculares con cancelación de ruido, te contamos cómo.

Así te ayuda la cancelación de ruido a conciliar mejor el sueño

Una solución para dejar de escuchar los ruidos del exterior son los tapones de los oídos, estos amortiguan el sonido. Suelen ser incómodos y además de aislarnos del ruido indeseado puede que a la hora de sonar el despertador tampoco lo escuchemos, por lo que en algunos casos se trata de una solución a medias. Si eres de los que para conciliar el sueño pones música o te gusta ver tus programas o series favoritas, tienes una buena alternativa a los tapones. El mejor aliado en estas ocasiones es unos auriculares con cancelación de ruido.

La característica principal de la cancelación de ruido es que nos permite aislarlos del mundo exterior. Gracias a esto dejamos de escuchar o se atenúa el sonido que nos rodea. De este modo, aunque no estemos escuchando música o cualquier otro contenido multimedia nos aísla del ruido exterior. La mayoría de los televisores inteligentes incluyen Bluetooth entre sus funciones, esto permite conectar todo tipo de periféricos compatibles entre los que se encuentran los auriculares. De manera que podemos escuchar el sonido a través de estos, no molestando al resto de las personas que conviven con nosotros. Y en este caso también para que no nos molesten.

Del mismo modo también podemos conectarlos a nuestro teléfono móvil y escuchar música a través de estos. Además de este modo si nos quedamos dormidos con los auriculares puestos escucharemos las alarmas que tengamos configurados. Algo muy útil si además eres de los que usan el móvil como despertador.

Haylou S35 ANC | Haylou

Ya sean auriculares con diseño over-ear, en los que la oreja queda dentro del propio casco como losSony WH-XB910N, los cuales disponen de la función Active Noise Cancelling con tecnología Dual Noise Sensor con la que esta se adapta al ruido exterior. Otra opción con un precio más económico son los Haylou S35 ANClos cuales tienen una muy buena relación calidad precio, son ligeros, muy cómodos y se ajustan perfectamente a esta situación.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro | Samsung

También podemos hacer uso de otro tipo de auriculares como losGalaxy Buds2que se ajustan al conducto auditivo, siendo muy cómodos de usar incluso si nos echamos sobre la oreja a descansar. Estos disponen de ANC con 3 micrófonos de alta relación señal y ruido (SNR) para eliminar más ruido exterior. Por lo que dejaremos de oír los molestos ruidos que nos rodean.

El uso de un tipo y otro de auriculares dependerá de lo cómodos que nos resulten a la hora de usarlos, por lo que no está de más hacer una prueba y comprobar el resultado.