Cómo activar el reloj de 24 horas en tu Amazon Echo Show

Las pantallas y altavoces inteligentes han conquistado nuestros hogares, y gracias a ellos podemos no solo controlar nuestros dispositivos inteligentes, sino que también se han convertido en nuestros asistentes personales. Gestionar nuestras citas o recordarnos cualquier cosa pendiente que tenemos que hacer son algunas de estas funciones. Para lo que no tendremos que estar pendientes del reloj. Si quieres cambiar la forma en la que se muestra la hora en la pantalla del Amazon Echo solo tienes que seguir leyendo.

Cambia el sistema horario de tu Echo Show

Como tantas otras cosas, también podemos personalizar la forma en la que se muestra la hora en nuestras pantallas inteligentes. Como ya sabes, la hora puede mostrarse en formato 24 horas y en el de 12 horas. De forma predeterminada las pantallas inteligentes de Amazon muestran la hora en formato de 12 horas, por lo que cuando le pedimos que nos recuerde algo a las 5 siempre nos pregunta si de la tarde o de la noche. De forma que si mostramos el reloj en 24 horas será mucho más fácil indicar las horas sin equivocación alguna.

Mostrando el reloj de 24 horas | TecnoXplora

Como todos sabemos en el formato 24 horas a partir de las doce del mediodía, el resto de horas se suman añadiendo una hora más por lo que la una serán las trece horas. Para realizar el cambio solo tenemos que acceder a los ajustes del propio dispositivo a través de su pantalla.

Para ello, entra en los ajustes deslizando el dedo por la pantalla desde la parte superior.

deslizando el dedo por la pantalla desde la parte superior. Pulsa sobre el icono de la rueda dentada.

Esto nos da acceso a los ajustes del dispositivo.

del dispositivo. Desliza el menú hacia abajo, hasta encontrar “pantalla de reloj y foto”

Una vez en este apartado, de nuevo deslizamos hacia abajo el menú, en esta ocasión en busca del ajuste “reloj 24 horas”

Junto a este encontramos un botón que debemos activar .

. De este modo cambiará la forma en la que se muestra la hora en la pantalla del dispositivo.

Así evitamos malentendidos a la hora de poner recordatorios. La forma más sencilla es usar los horarios de 24 horas. Ya que de lo contrario los recordatorios y alertas sonarán a altas horas de la noche. A no ser que tengamos configurado el modo no molestar en determinados periodo de tiempo en los que, dependiendo de la configuración del mismo, no recibiremos notificación alguna. Abriendo a la posibilidad de que perdamos nuestros recordatorios.

Son muchas las opciones de personalización de estos dispositivos, desde los sonidos de las notificaciones y mensajes, al contenido de la pantalla en reposo o los widgets y aplicaciones que se mostrarán en la pantalla principal. Además, otros ajustes con los que podemos darle un toque más personal a nuestros dispositivos Alexa. Esta opción está disponible para todas las pantallas inteligentes del fabricante, desde el más pequeño en Echo Show 5, la gama intermedia el Echo show 8 y la joya de la corona el Echo Show 15, el cual destaca por el gran tamaño de su pantalla.