Así puedes acceder al ecualizador de sonido de tu Amazon Echo Show 15

Las opciones de personalización de estos dispositivos son muchas, incluso podemos mejorar el sonido y ajustarlo según nuestras preferencias. Te contamos cómo ajustar el sonido en tu Echo Show 15 para disfrutar de una mejor experiencia.

Mejora el sonido de tu Echo Show 15

Aunque su tamaño es pequeño si lo comparamos con el de algunos televisores, el Echo Show se defiende muy bien en esta labor. Por norma general su sonido, potente y claro no tiene nada que envidiar al de otros dispositivos. Aunque siempre podemos mejorarlo y ajustarlo a nuestro gusto. Muchos de los ajustes podemos hacerlos a través de la app de Alexa y realizar los cambios que creamos necesarios.

Ecualizador del EchoShow | TecnoXplora

La joya de la corona de las pantallas de Alexa, destaca por el gran tamaño de su pantalla 15 pulgadas, en las cuales podemos ver perfectamente nuestro programa preferido, una película o una serie sin extrañar nada. Además, si lo usamos en compañía del mando Pro de Alexa la experiencia mejora considerablemente, ya que podremos controlarlo a distancia, sin necesidad de tocar la pantalla. Por lo que se convierte en una alternativa real cuando necesitamos un dispositivo versátil, que hace las veces de asistente de voz, pantalla inteligente y además de TV. Su interfaz es la misma que la del Fire TV, por lo que si estás familiarizado con estos dispositivos te será muy fácil usarlo.

A la hora de configurar el dispositivo para personalizar los ajustes de sonido lo haremos a través de su propia pantalla.

de sonido lo haremos a través de su propia pantalla. De modo que accedemos a “ Configuración ”

” Dentro de este apartado encontramos “ sonido ”

” Pulsa sobre esta opción para acceder a los diferentes parámetros.

En el apartado multimedia, encontramos “ ecualizador ”.

”. Selecciona esta opción para acceder a los diferentes tonos, desde donde podemos ajustar los graves, los medios y los agudos.

Desliza el manejador de cada uno de los tonos y colócalo en la posición en la que creas que se escucha mejor.

Una vez terminado, sal del menú y comprueba cómo ha cambiado la percepción del sonido.

De manera que podemos aumentar o disminuir los diferentes parámetros intensificando el sonido.

Otros ajustes disponibles en este menú son los relativos al volumen predeterminado tanto de sonido en general como de las alarmas y notificaciones. También podemos ajustar el sonido de estas últimas para que sea ascendente. Además de elegir el sonido que escucharemos para notificaciones y alarmas, para lo que seleccionaremos cada una de las opciones para personalizarlas.

Podemos cambiar la configuración del sonido para que se ajuste a su uso, ya que no es lo mismo escuchar música que un podcast o los diálogos de nuestras series preferidas. Una opción con la que podemos aprovechar al máximo las funciones del dispositivo, a veces algo infrautilizadas por muchos usuario, ya que el Echo Show 15 es algo más que una simple pantalla inteligente. Puede ser la solución a nuestros problemas en aquellos lugares en los que no disponemos de espacio para varios dispositivos o en los que no llega la antena de televisión y queremos ver nuestros programas preferidos.