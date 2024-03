Combate la alergia y la polución con estas mascarillas electrónicas

Desde la pandemia los purificadores de aire han ocupado un lugar importante en todos aquellos lugares en los que se concentra gran cantidad de gente, ya sea en espacio públicos como en nuestros hogares. Estos, además, pueden ayudarnos a liberar el ambiente de alérgenos ahora que se acerca la primavera. Aunque cuando nos encontramos fuera de casa, podemos usar mascarillas inteligentes.

Mascarillas inteligentes

Los filtros HEPA, atrapan todo tipo de partículas suspendidas en el aire, limpiando el aire de la habitación. Este mismo principio podemos aplicarlo a las mascarillas inteligentes, las cuales disponen de estos y filtran el aire que respiramos atrapando no solo virus y patógenos, también particular de polvo en suspensión y como no el polen, tan dañino para los alérgicos. La primavera está a la vuelta de la esquina y los días de anticiclón ya pueden sentir los primeros efectos. Si quieres paliar los efectos nocivos de la alegría estacional, como el picor de ojos, la irritación de las mucosas nasales y los estornudos siempre puedes hacer uso de una mascarilla inteligente como las que mostramos a continuación.

Mascarilla electrónica LG | LG

En primer lugar, la mascarilla purificadora de aire de LG, se trata de una mascarilla reutilizable para adultos que dispone de dos ventiladores y tres velocidades de faltado, gracias a ellos el aire circula en el interior de la mascarilla ofreciendo aire renovado y fresco. Incluye filtros HEPA º3 con +99% de capacidad de filtrado. El aire que llega está limpio de partículas y virus. Es ergonómica y ligera, por lo que es muy fácil y cómoda de llevar. Cuenta con batería interna la cual se carga mediante cable USB el cual incluye. Además, en la caja encontramos una unidad principal, un protector facial, filtros Puricare, 10 filtros interiores, 1 bolsa de transporte, tiras para las orejas, un alargador y el cable de carga. Su precio es de 77 euros.

Philips Series 6000 ACM067/01 | Philips

Otra muy buena opción es la mascarilla Phillips Series 6000 ACM067/01. Al igual que la anterior, la Fresh Air Mask es una mascarilla que proporciona aire limpio y fresco. Dispone de sistema de ventilación unido a una mascarilla con alta capacidad de filtrado que carece de válvula. Además de impedir la entrada de partículas sólidas al interior de la mascarilla, al mismo tiempo impide la salida de gotas del usuario hacia el exterior. Está recomendada para aquellas personas que tengas 12 cm entre la base de su nariz y la boca, a las que les resultará de lo más cómoda.

Dispone de batería recargable con una autonomía que va entre las 2 y las 3,5 horas con un tiempo de carga de 3 horas. Aunque no se trata de un equipo de protección individual ni una mascarilla médico quirúrgica, es muy recomendable para respirar aire fresco y limpio a la vez que nos protegemos de los patógenos externos y las partículas tanto de polvo como de pólenes. Su precio es de 34,75 euros. Por lo que puede ser una opción a tener en cuenta esta primera para evitar los inconvenientes de las alergias primaverales.