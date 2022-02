El coche eléctrico de Apple sigue adelante, ahora con su piloto automático

El mercado del vehículo eléctrico no para de crecer por razones obvias. Es la alternativa que están designando todos los gobiernos al vehículo convencional, y por tanto el que más se está incentivando en los planes estatales. Además, este segmento del coche eléctrico viene acompañado del vehículo autónomo, en el que cada vez se fijan más empresas tecnológicas. Las más sonadas son las de Xiaomi, que ya cuenta oficialmente con una división automovilística que espera lanzar su primer coche eléctrico en apenas uno o dos años. Y es un secreto a voces que Apple se encuentra inmersa también en el desarrollo de su primer coche eléctrico. Un proyecto que sigue adelante, y que ahora está encarando una nueva fase.

Inversión en el piloto automático

Las informaciones que hemos conocido ahora desde una de las fuentes más cercanas a Appl en Corea del Sur, apuntan a que la firma californiana se sigue moviendo para avanzar en el desarrollo de su primer coche eléctrico. Parece que según las nuevas informaciones Apple estaría trabajando con la firma surcoreana OSAT, para desarrollar un chip que permitirá disfrutar en su coche de un piloto automático, la funcionalidad estrella del vehículo de los de Cupertino. La relación con esta empresa coreana no es nueva para Apple, ya que en su momento para el desarrollo del chip M1 de la marca ya estuvo en contacto con ella para poder fabricar su nuevo procesador.

Este sería el sorprendente aspecto del Apple Car | Vanarama

Algo así está ocurriendo ahora mismo con el hardware necesario para poder dotar al futuro coche de Apple de la conducción autónoma. Y es que este procesador será el encargado de supervisar los cálculos de la inteligencia artificial necesarios para que el vehículo pueda conducir por si solo. Para lo cual se tendrá que proveer tanto de una unidad de procesamiento neuronal, memoria o cámara, que serán controladas por este hardware y por supuesto el software desarrollado por Apple para controlar su futuro coche. Lógicamente se trata de informaciones extraoficiales, pero que nos dan una idea de por dónde se está moviendo Apple de cara al desarrollo de su primer coche.

De momento no hay nada oficial por parte de Apple, pero las sucesivas informaciones alrededor del coche de la marca de Cupertino apuntan a que 2025 podría ser un año propicio para conocer por fin el coche de la marca, que desde luego podría suponer una revolución tan importante en el mercado del automóvil como lo fue en su momento la llegada del iPhone. Y es que no alcanzamos a imaginar la tremenda popularidad que podrían tener en el mercado automovilístico los coches no solo de Apple, sino también de Xiaomi.

Seguramente dos fabricantes que compitan en gamas diferentes, pero que probablemente capten toda la atención del sector en los próximos años con sus coches, que tendrán que competir con el gigante de Elon Musk, Tesla, líder indiscutible del coche eléctrico y autónomo en la actualidad. Sin duda un paso más en el desarrollo del nuevo coche de Apple, que no dudamos va a poner toda la carne en el asador para crear el coche más deseado del mercado, tanto por amantes de la tecnología, como de los que busquen posicionarse en un estatus superior.