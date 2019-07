Las cámaras de fotos digitales compactas, las que usábamos la mayoría de los mortales, casi han desaparecido desde la llegada del smartphone, que ha convertido en un sinsentido el llevar encima una de estas cámaras de fotos. Pero todavía existen algunos nichos del mercado poco explorados, y uno de ellos es el que quiere recorrer ahora Canon con una interesante cámara de fotos ultra compacta, tanto que parece más bien una memoria USB con forma de llavero. Vamos a conocer algunas de sus características, antes de llegar a su campaña de Indiegogo.

Canon IVY REC, una de las cámaras más compactas del momento

La nueva cámara de Canon, que dentro de poco comenzará su campaña en Indiegogo, donde ya ha desvelado algunas de sus características, busca hacerse un hueco en un complicado mercado, como el de la fotografía compacta. Pero cuenta con una serie de características que puede hacer de ella una cámara perfecta para complementar a nuestro móvil y obtener fotografías en las condiciones más extremas, ya que también podemos describirla como una auténtica cámara de acción, a pesar de su aspecto desenfadado.

Canon IVY REC | Canon

Lo primero que llama la atención de esta cámara de fotos es su reducido tamaño y el aspecto desenfadado que tiene. Porque en realidad se trata de un llavero que cuenta con una cámara de fotos que tiene el mismo tamaño que una memoria USB. Partiendo de esa base, podemos esperar de ella una versatilidad total, gracias a ese mosquetón y su pequeño tamaño, es una cámara que podríamos colgar perfectamente de la rama de un árbol o de cualquier otro objeto para hacer fotos imposibles. Además, gracias a su conectividad inalámbrica, con una app podemos ver en el móvil en tiempo real lo que está viendo la cámara de fotos, por lo que podemos colocarla en lugares imposible y disparar cuando veamos la mejor escena posible. Además gracias a esta conectividad es posible descargar las fotografías posteriormente directamente al móvil, por lo que la integración es total, algo que nos gusta mucho y que puede animar a muchos usuarios a hacerse con ella como un complemento para el teléfono.

La futura Canon IVY REC se podrá sumergir | Canon

Aunque lo más importante es el sensor, que no es un mal sensor para nada, de hecho es digno de cualquier móvil de gama media. Gracias a un sensor CMOS de 13/3 pulgadas y 13 megapíxeles que puede obtener excelentes fotos y grabar vídeos de alta resolución a 60fops. Por lo que definitivamente con esta cámara no se cumple eso de que cuanto más pequeña es, peores fotos y vídeos hace. Por tanto tenemos una cámara de fotos de bastante calidad, al menos la misma que nos ofrece un móvil, en un tamaño mucho más reducido y un formato más resistente a los entornos extremos, de hecho puede grabar 30 minutos de vídeo a un metro de profundidad. La nueva campaña de Indiegogo ha sido presentada por Canon, pero curiosamente no se ha puesto en marcha aún, de momento solo podemos mostrar nuestro interés, que entendemos es una estrategia para tomar la decisión de seguir adelante o no con el proyecto en una etapa inicial.