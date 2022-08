Calculadoras con pizarra integrada, la última tendencia para la vuelta al cole

Uno de los objetos que no puede faltar en la mochila de cualquier estudiante es una calculadora. Aunque tenemos acceso a estas herramienta a través del ordenadores, tabletas o teléfonos móviles, a menudo el uso de estos dispositivos no está permitido en las aulas por las distracciones que generan, y es necesario acudir a la clásica, la de siempre, aunque existen muchas más alternativas.

Calculadoras con pizarra integrada

Ya sea una calculadora clásica o no tan clásica su uso es imprescindible según en qué etapa de formación nos encontremos. Desde las calculadoras solares que no necesitan de pilas ni baterías para funcionar ha llovido mucho y aunque los avances en este campo no es que hayan sido del todo asombrosos. Si podemos decir que hay una nueva tendencia que está dotando a estos gadgets de un nuevo sentido. Se trata de las calculadoras con pizarra integrada. A pesar de su reducido tamaño incluyen una pantalla LCD con la que no solo podremos realizar nuestros cálculos con la mayor precisión, sino que además podemos tomar notas o apuntes sin necesidad de usar un cuaderno adicional. A continuación, te presentamos algunas opciones.

Calculadora con panel de escritura | FEBT

Una muy buena opción es esta calculadora con tablero de escritura. Se trata de una pantalla de 6 pulgadas en la que con la ayuda de un lápiz óptico podemos garabatear, escribir o realizar operaciones matemáticas. Su tamaño reducido hace que podemos llevarla a cualquier parte. Dispone de un sistema de bloqueo que impide el borrado de las notas por accidente. O podemos hacer uso del botón borrar para eliminar de una sola vez todo su contenido. La calculadora incluye pantalla LCD para doce dígitos. Esta funciona con pilas de botón que no están incluidas. Tanto la calculadora como el tablero necesitan de estas para su funcionamiento. Aunque podíamos pensar lo contrario es muy económica pues su precio es de 20 euros.

Calculadora solar con pantalla | zootop

Otra buena opción es esta otra calculadora de la marca Zootop. Al igual que la anterior se trata de una calculadora de 12 dígitos que incluye un tablero LCD de 6 pulgadas. Gracias a su panel de escritura y lápiz óptico minimizamos el uso de papel. Dispone de un sistema mixto de alimentación que cuenta con un pequeño panel solar, que complementa su uso con una batería CR1220 b ya incluida. Las teclas de la calculadora son de silicona y muy silenciosas. Gracias a su pantalla LCD no emite luz azul y podemos usarla en cualquier entorno. Es compacta y podemos llevarla en un bolsillo cómodamente.Dispone de botón de borrado con el que eliminar su contenido y seguir practicando el dibujo y la escritura. Su precio es de 19,99 euros. Sin duda unos dispositivos ideales para tomar apuntes rápidos o dejar notas con recordatorios que nos ayuden con nuestras tareas, y que seguro los más pícaros usarán para hacerse alguna que otra chuleta.

