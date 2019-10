Si ya de por sí casi todo lo que hace Apple se considera como un producto Premium, en el caso de los auriculares, Beats representa incluso un plus en este aspecto respecto de los productos de Apple. Beats, la firma que pertenece a Apple, cuenta con un nuevo miembro en su familia de auriculares Premium. Se trata de los nuevos Beats Solo Pro, unos auriculares que nos ofrecen cancelación de ruido activa, así como otras novedades importantes, todo dentro de un formato de diadema inalámbrico. Vamos a conocer sus características, así como su precio, que no es precisamente asequible para la mayoría.

Características de los nuevos Beats Solo Pro

Sin duda la mayor novedad que aportan estos auriculares de Beats es una característica cada vez más demandada por los usuarios, y que es básicamente imprescindible en un dispositivo de la gama a la que pertenecen estos. La cancelación de ruido con la que cuenta además es adaptativa. Esto quiere decir que en tiempo real es capaz de bloquear el ruido que viene de fuera de los auriculares en tiempo real, calibrando el sonido externo para ofrecer siempre el resultado óptimo.

Beats Solo Pro | Beats

Eso sí, desde Beats ya nos avisan de que esta cancelación de ruido tiene un precio, la autonomía que nos ofrece la batería. Estos Beats Solo Pro permiten desactivar esa cancelación de ruido, lo que nos va permitir disfrutar de hasta 40 horas de autonomía. En el caso de contar con la cancelación de ruido activada, ofrece nada menos que 22 horas, todo un día sin interrupciones y sin escuchar el sonido exterior. Además cuentan con un modo sencillo de encenderlos y apagarlos. Ya que solo tenemos que desplegarlos para encenderlos, y plegarlos para apagarlos, máxima comodidad en todo momento.

Beats Solo Pro | Beats

Otra de las características interesantes de estos Beats Solo Pro es que cuentan con integración total de Siri, el asistente de voz de Apple. Gracias a él podemos controlar con la voz no solo la reproducción de lo que estamos escuchando, sino también de nuestro smartphone o del hogar conectado. Solo tenemos que decirle “Oye Siri” para que el asistente comience a escucharnos. Para ello, antes de llamar a Siri debemos pulsar el botón “b” de los auriculares. Estos nuevos Beats Solo Pro vienen en seis colores diferentes, como son el azul claro, rojo, azul marino, marfil, negro, y gris.

Vienen con una funda de transporte rígida, así como con un cable de carga de Lightning a USB-A. Como os podéis imaginar, no estamos ante unos auriculares baratos, ni mucho menos, y de hecho no pretenden serlo. Estos ya están disponibles desde la propia web oficial de Beats en España a un precio de 299,95 euros. Aunque ya se pueden reservar, no será hasta el próximo 30 de octubre cuando se entreguen a sus nuevos propietarios, por lo les toca esperar. En cualquier caso se trata de un nuevo tope de gama para la firma de Apple, que se ha especializado en ofrecer un diseño y calidad de sonido Premium más allá incluso de los AirPods.