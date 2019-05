Asus presenta su portátil ZenBook Pro Duo con una enorme pantalla secundaria 4K y táctil

Estos días se está celebrando en Taipei una nueva edición del Computex, una de las ferias de hardware y electrónica de consumo más importantes del mundo. En ella Asus ha presentado su nueva gama de portátiles, de entre la que destaca sin duda el nuevo Asus Zen Book Pro Duo. Se trata de un portátil que cuenta con una enorme pantalla secundaria encima del teclado, y que además nos ofrece una gran resolución 4K. Vamos a conocer las características de este nuevo Asus Zen Book Pro Duo, que como podéis imaginar giran sobre todo en torno a esa gran pantalla secundaria.

Características del nuevo Asus ZenBook Pro Duo

Las pantallas duales poco a poco se van poniendo de moda en el segmento de los portátiles, pero en el caso de Asus marca un antes y un después en este tipo de pantallas secundarias para ordenadores de este tipo. Porque estamos hablando de la más grande que hemos visto en un portátil. Cuenta nada menos que con un tamaño de 14" y tiene una resolución 4K, la diferencia es que esta segunda pantalla es más panorámica, y nos permite ter varios contenidos abiertos a la vez. Además la pantalla es táctil, por lo la interacción con ella es máxima en todo momento y la convierte en una característica muy versátil.

Podemos utilizar la pantalla secundaria con un lápiz | Asus

Esta nueva pantalla secundaria se denomina ScreenPad Plus, y ha sido creada para que mientras estamos viendo cualquier contenido o manejando una app o juego en la pantalla principal, podamos estar haciendo otras tareas en esa pantalla secundaria. Desde chatear a navegar por Internet o tener abiertos otros documentos accesorios importantes para nosotros. Porque además de esta gran pantalla secundaria de 14 pulgadas, cuenta con una pantalla principal de 15,6 pulgadas, que también ofrece resolución 4K con tecnología OLED. Esta pantalla además ofrece los mejores ajustes visuales posibles, como por ejemplo un contraste de 100,000:1 y un DCI-P3 del 100%. Esta pantalla además cuenta con unos bordes muy delgados que hacen de su diseño algo mucho más agresivo.

La pantalla secundaria tiene hasta resolución 4K | Asus

También hay una segunda versión de este ZenBook Duo que cuenta con una pantalla principal de 14 pulgadas, y otra secundaria ScreenPad Plus, que ofrece un tamaño de 12,6 pulgadas y una resolución Full HD, lo que nos permite tener también esta excelente segunda pantalla en un rango de precio inferior. Como no podía ser de otra forma, estos nuevos portátiles Asus ZenBook Duo, cuentan también con los mejores procesadores de la actualidad, los más potentes. Como es la gama de procesadores de novena generación de Intel, entre los que se encuentra el Intel Core i9, o una potentísima tarjeta gráfica como la GeForce RTX 2060. En el caso del modelo más pequeño con pantalla de 14 pulgadas, encontramos también procesadores Intel Core i7 y gráficas GeForce MX250. También ofrecen los últimos estándares de comunicación, ya que tenemos configuraciones con Wi-Fi 6, el nuevo estándar inalámbrico para redes domésticas. Sin duda el ScreenPad Plus es el gran valor de estos portátiles, ya que nos permitirá ser mucho más productivos al poder manejar varias apps a la vez o ver distintas fuentes de información de manera simultánea.

Nuevos Asus ZenBook de 13", 14" y 15"

Asus también ha presentado nuevos portátiles de su línea ZenBook. Estos nos ofrecen también una pantalla secundaria, más pequeña, donde se ubicaría el Touchpad. Esta se denomina ScreePad 2.0, y en realidad es un Touchpad inteligente que nos ofrece muchas formas de interacción. También destacan por su diseño, con unos bordes ultra delgados, ocupando la pantalla nada menos que el 95% del frontal. No faltan tampoco los procesadores más potentes, con los Intel Core i7 de octava generación o gráficas como las GeForce GTX 1650 Max-Q, así como como unidades SSD de almacenamiento ultra rápidas. Llega también una edición limitada, el ZenBook Edition 30, que incluye una funda de genuino cuero italiano.

El nuevo ZenBook estrena el ScreenPad 2.0 | Asus

Nuevos VivoBook S14 y S15, los más económicos, y ahora con ScreenPad 2.0

El lado más productivo de los portátiles de Asus son los nuevos VivoBook S14 y S15. Estos nos ofrecen también, por primera vez, el Touchpad inteligente ScreenPad 2.0, para precisamente ser más productivo atendiendo a más tareas a la vez. Su diseño ha sido desarrollado para ofrecer una escritura con su teclado más placentera y productiva, mientras que su acabado metálico presume de un diseño sobrio y funcional. Estos nuevos VivoBooks pueden contar con cámaras infrarrojas y el nuevo Wifi 6.