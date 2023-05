Así puedes silenciar un chat de WhatsApp desde tu reloj inteligente

Una de las novedades más recientes para los relojes inteligentes con Wear OS, es la incorporación de la aplicación de WhatsApp. Hasta ahora podíamos recibir los mensajes e incluso responder de una forma muy sencilla a ellos. Ahora además podemos hacer uso de todas las funciones de la app, desde nuestra muñeca. E incluso realizar algunos ajustes, como silenciar las notificaciones de un Chat desde el reloj, te contamos cómo.

Silenciar conversaciones de WhatsApp desde el reloj

Los usuarios de la versión Beta de la app, están de suerte, son los primeros en disfrutar de las nuevas funciones. Y en esta ocasión van a ser los primeros en disfrutar de la nueva versión de la app. La que permite su uso en relojes con Wear OS, como es el caso de los Samsung Galaxy Watch. Además de contestar a los mensajes, a partir de ahora pueden acceder directamente a la app, tal y como lo harían desde su teléfono, pero esta vez desde la pantalla del reloj. Acceder a los chats y realizar ajustes, como silenciar las notificaciones. Hacerlo es de lo más sencillo y solo tenemos que acceder a la app desde el reloj.

Silenciando chat desde el reloj | TecnoXplora

Una vez abierta la app, selecciona el chat que desees silenciar.

que desees silenciar. En la parte inferior del chat, encontramos el acceso a los ajustes del mismo.

del mismo. Pulsa sobre “ personas que están es esta conversación”

Y continuación, activa la opción “ silenciar Chat”

Algo que haríamos del mismo modo desde nuestro teléfono móvil accediendo a los ajustes del chat, pulsando en el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha y seleccionando “silenciar notificaciones”.

Con lo que conseguimos que no nos salten notificaciones, cada vez que un miembro del grupo envía un mensaje de texto, una foto, un vídeo o cualquier tipo de interacción. Aunque sí que seguirán apareciendo como mensajes sin leer y tendremos acceso a estos cuando lo creamos conveniente. De este modo, no recibiremos las notificaciones, pero única y exclusivamente del este chat. Este ajuste no se aplica de forma general a todas las conversaciones, el resto seguirán activas como siempre. Además, podemos volver a activar las notificaciones cuando lo creamos oportuno.

Los cambios de configuración que apliquemos tanto desde el teléfono, reloj o cualquier otro dispositivo a través de las versiones Web y de escritorio, se sincronizan automáticamente y se aplican en todos los dispositivos. Por lo que si silenciamos un grupo desde el reloj también dejaremos de recibir las notificaciones en el resto de los dispositivos. Además, podemos realizar el cambio, en un dispositivo diferente y dejar de aplicar los ajustes.

Esperemos que la nueva versión para Wear OS esté pronto disponible para el público en general, Ya que debemos recordar que la versión Beta es el campo de pruebas de las nuevas funciones y el paso previo al lanzamiento masivo. Se trata de una forma de testear el correcto funcionamiento de las novedades en un amplio número de dispositivos y garantizar que funciona correctamente.