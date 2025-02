Así puedes sacarle más partido al conector USB de tu Smart TV

Una de las conexiones universales más conocidas por todos son los USB. Podemos encontrarnos en sus diferentes variantes y en multitud de dispositivos. Su uso es muy variado y pueden sacarnos de más de un apuro. A continuación, te contamos una de las funciones menos conocidas de estas conexiones, si estas se encuentran en tu televisor.

Otros usos para los USB de tu televisor

Quizás los USB sean las conexiones más numerosas en tu televisor o puede que solo disponga de un par de ellos, el caso sea cual sea su número, pueden sacarnos de un apuro. Su uso va más allá de conectar otros dispositivos compatibles, para diferentes fines, como enviar contenidos o conectar una memoria o un disco duro.

Cómo arreglar una memoria USB | Imagen de Esa Riutta en Pixabay

Independiente o no que se trate de un televisor inteligente, este tipo de conexión lleva años en la parte trasera de nuestros televisores esperando que hagamos uso de ellos. Uno de los usos más útiles que podemos hacer es estos, es usarlos para llevar a cabo tareas de actualización del firmware. Por norma general es el caso de las Smart TV, esta se lleva a cabo a través de la conectividad Wifi. Por lo que, si nuestro televisor no es inteligente o no tenemos acceso a internet, siempre podemos descargar los drivers o la nueva versión en un pendrive y desde aquí actualizarlo.

Algo similar ocurre con las aplicaciones, usando este sencillo método, podemos descargar los archivos APKs de las mismas e instalarla en nuestro televisor, algo necesario sobre todo cuando estás no están disponibles en las tiendas. Aunque para llevar a cabo el proceso, será necesario ejecutar un explorador de archivos.

Usar periféricos con un televisor es posible de forma que podemos conectar un mando de juego, un teclado o un ratón, ya sea con cable o con llave USB para controlarlos, de manera que podemos jugar, movernos por la pantalla o incluso introducir texto, sin necesidad de conectarse por bluetooth.

A través de estas conexiones, además de datos, puede transmitirse energía, de manera que podemos conectar pequeños dispositivos que no tiene una gran exigencia energética para enchufarlos e incluso, si llega el caso, cargarlos si no tenemos un enchufe cerca, simplemente con un cable USB.

Una de las utilidades más interesantes, sea tal vez la posibilidad de copiar contenidos para verlos más tarde. Esto solo es posible con los programas de la tele, siempre y cuando el disco duro o memoria cumplan con una serie de requisitos, que van desde tener un sistema compatible de archivo en combinación con una app que permite grabar la pantalla. Siempre y cuando dispongan de suficiente capacidad de almacenaje. Al mismo tiempo que se trate como mínimo de un USB 3.0 o superior.

Estas son algunas de las funcionalidades adicionales que podemos darles a los puertos USB que durante años han incorporado de serie nuestros televisores. Unas conexiones a las que les sacamos un menor partido de lo que nos pueden llegar a ofrecer.