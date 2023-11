Así puedes reconocer unos AirPods falsos gracias a los Rayos X

Cuando se trata de productos de Apple, las imitaciones y copias falsas están a la orden del día, eso es evidente. Lo hemos visto a lo largo de los años con multitud de sus diferentes dispositivos, que han sido copiados hasta la saciedad por fabricantes de dudosa calidad. Y no hablamos de las evidentes inspiraciones de otras marcas en sus productos, totalmente legítimas cuando se trata de cierto diseño o especificaciones, sino que hablamos de esos productos hechos para hacernos creer que estamos ante el auténtico. Y hay una prueba que estos productos no pueden superar en absoluto, y es la que nos han desvelado una vez más las redes sociales.

Así se ve un Airpod falso frente a otro real

La calidad de estas copias llega a ser tal que en muchas ocasiones nos parece imposible poder distinguir a uno de otro. Pero ayer conocíamos un post de X en el que Jon Bruner nos mostraba lo sencillo que era descubrir si era una copia o un producto legítimo, gracias a los Rayos X. Con esta técnica es muy sencillo comprobar si un auricular es real o una copia, por muy bien que esté diseñada externamente.

En la publicación se puede ver un vídeo donde se muestra a la luz de estos rayos a unos AirPods auténticos, junto a otras dos copias, y la realidad es que las diferencias son evidentes. E incluso sin mostrar de cuál se trata cada uno podemos apreciar que mientras el original está completamente relleno de componentes que encajan a la perfección y al milímetro, en el caso de las copias no es así para nada.

Y podemos ver cómo hay muchos más huecos en el falso, producto de que evidentemente se trata de una auricular mucho más básico que ha sido integrado en la carcasa de un AirPod. El autor del post, además nos da detalles sobre lo que realmente diferencia a los componentes de unos y de otros. Y es que mientras en los AirPods reales tenemos componentes unidos por placas flexibles, en los falsos estos se encuentran unidos simplemente por cables, lo que les hace mucho más vulnerables a cualquier golpe.

También da detalles sobre las soldaduras de estos dispositivos falsos, que no tienen la calidad del modelo original, mostrando ciertas burbujas que desvelan que no cuentan con un mínimo estándar para lo que esperamos de un producto de alta gama como este. Algo que también se nota en los micrófonos con los que cuentan los AirPods, que son tres, en lugar del único que incorporan las copias. En general, con esto se puede apreciar que no todo se trata del aspecto, sino que después funcionalmente es donde más se notan las diferencias.

Lo mismo ocurría hace unos días al comparar cables USB normales y corrientes con los de fabricantes como Apple. Al final detrás de una apariencia idéntica, lo que hay normalmente es tecnología veterana y obsoleta, y por supuesto de mucha menor calidad en los productos falsos. Algo que no debería necesitar de rayos X para ser tan evidente.