Apple planea grandes cambios en sus próximos Airpods

Aunque los AirPods de Apple tienen muchísimo éxito, la presencia de los auriculares de la firma americana está cayendo en picado. Además, su última generación no ha funcionado a nivel de ventas como la compañía esperaba.

Así que, tal y como han reportado desde Bloomberg, Apple prepara una revolución para su división de auriculares. ¿El principal objetivo? Diferenciar mejor su línea AirPods a medida que se lancen nuevos modelos en los próximos años, según un nuevo informe de Mark Gurman.

Para ello, Apple va a dividir este proyecto en fases. Lo primero que quiere hacer es eliminar los AirPods de segunda y tercera generación cuando se anuncie un sucesor el próximo otoño de 2024.

Los AirPods normales de tercera generación se han vendido muy poco, principalmente porque la mayoría de usuarios se compran el modelo de la generación anterior, que es más económico y cuenta casi con las mismas prestaciones.

Apple quiere nuevas versiones de los AirPods

Así que Apple quiere cortar este problema de raíz. ¿Cómo? Su primer objetivo es lanzar dos modelos de AirPods en 2024. Esta cuarta generación será inferior a los AirPods Pro, pero habrá diferencias entre ellos. Como indican desde la fuente de la información, sorprenderán por “un nuevo diseño que parece una combinación de los AirPods de tercera generación y el modelo Pro”.

Dentro de esta nueva familia de AirPods de cuarta generación, el modelo más vitaminado incluirá soporte para Find My, además de cancelación de ruido. Mientras que el modelo más sencillo prescindiría de estos elementos.

Sorpresa: Apple podría presentar unos AirPods con conector USB Tipo C | Unplash

No habrá diferencias a nivel estético, por lo que mantendrán esa esencia AirPod tan característica, con su conocido diseño de bastón. Además, y como no podría ser de otra manera, todas las versiones futuras de los AirPods vendrán con un puerto USB Tipo C para cumplir con la normativa de la UE.

Además, parece que Apple va a revivir los AIrPods Max. Hablamos de los auriculares más premium de Apple. Unos cascos de grandísima calidad, pero un precio exagerado. Por este motivo han vendido bastante poco en comparación a otros productos como los AirPods. Pero Apple sigue confiando en este producto.

Así que la firma con sede en Cupertino ya está trabajando en una nueva actualización de los AirPods Max. Teniendo en cuenta que fueron lanzados en 2020, tiene sentido que ya toque una renovación, pese a que las ventas no hayan sido las esperadas.