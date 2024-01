Así puedes configurar tu timbre Ring con respuestas automáticas en español

Un hogar conectado nos ofrece muchas ventajas, desde controlar los electrodomésticos y la iluminación de la casa, hasta contestar al timbre, aunque nos encontremos a miles de kilómetros de casa. Ahora además si tienes un timbre inteligente Ring puedes configurar las respuestas inteligentes en español.

Respuestas inteligentes en español

Desde hace tiempo los angloparlantes tenían una ventaja frente a los hispanoparlantes, que podían usar las respuestas inteligentes en su idioma. De manera que, cuando alguien tocaba el timbre obtenía la respuesta programada. Algo que no estaba disponible en español. De manera que podían recibir instrucciones de qué hacer en el caso de que no estuviéramos en casa o no quisiéramos salir a abrir. Pero ahora también están disponibles en castellano. Si nos llega un paquete a casa podemos decirle al repartidor qué tiene que hacer con él.

Activando las respuestas inteligentes en el Ring Door Bell | TecnoXplora

Estas respuestas, son muy útiles en este caso y para que nadie sepa si te encuentras o no en ese momento en casa, así no damos pistas a los potenciales intrusos, sembrando la dudas. Para activar estas respuestas rápidas, accedemos desde la app de nuestro móvil, y toca sobre el icono de la rueda dentada en la esquina derecha de la cámara del dispositivo, esto nos lleva a la configuración.

En este apartado, encontramos varias opciones de configuración entre las que se encuentran las respuestas inteligentes , que se encuentran en la parte inferior izquierda de la pantalla.

, que se encuentran en la parte inferior izquierda de la pantalla. Pulsa sobre esta para activarlas, una vez activas podemos elegir cuál será el mensaje que usaremos para dar la bienvenida a nuestros visitantes o las instrucciones que queremos transmitir.

que usaremos para dar la bienvenida a nuestros visitantes o las instrucciones que queremos transmitir. Desde aquí establecemos el tiempo de respuesta desde que se pulsa el timbre y activa la respuesta.

desde que se pulsa el timbre y activa la respuesta. Así como el mensaje predeterminado que usaremos, podemos elegir entre “ ¡Hola! enseguida estaremos ahí”, “lo sentimos, no nos interesa” o “¡Hola! Puede que tarde un momento en contestar . Por favor espera”.

. Pulsando sobre la opción dejar un mensaje, desplegamos un nuevo listado con más opciones; donde encontramos las siguientes respuestas. “Por favor, deja el paquete fuera, Si deseas dejar un mensaje, puedes hacerlo ahora”, “no podemos responder al timbre en este momento, pero si quieres dejar un mensaje, puedes hacerlo ahora”, “Gracias por venir. Por favor, deja un mensaje, puedes hacerlo ahora” o “¡hola! Gracias por venir. Por favor deja tu mensaje”.

Además de estos predeterminados, en determinadas épocas del año coincidiendo con fechas señaladas en el calendario como Halloween o Navidades, puede que encontremos nuevos mensajes de forma temporal. Pero como su nombre indica, solo podremos usarlos dentro de un determinado periodo de tiempo, después desaparecerán.

Para acceder a los mensajes grabados de nuestros visitantes es necesario estar suscrito al Plan Ring Protect, lo cual supone un pago mensual. Aunque si no estamos suscritos, podremos ver los mensajes en tiempo real en el vídeo en directo. De manera que sin necesidad de contestar de forma personal a la llamada podemos saber el motivo de la visita. Una opción muy interesante para elegir si queremos o no recibirlos en casa.