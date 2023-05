Así puedes cambiar la voz de Bixby en tu reloj Samsung

El asistente de voz de Samsung Bixby también ofrece la posibilidad de elegir el tipo de voz que queremos escuchar cuando interactuemos desde nuestros dispositivos. En esta ocasión te contamos cómo cambiar la voz del asistente en tu reloj inteligente.

Cambia la voz de Bixby

No es el único asistente en el que podemos elegir el tipo de voz que queremos escuchar cuando lo invocamos. En el caso de Google podemos elegir entre la voz Naranja y la voz Roja. Y en el caso de Alexa, tenemos la opción de escuchar o bien una voz femenina, la que usa por defecto o pedirle que la cambie a una versión masculina. Algo similar es lo que ocurre con Bixby, donde podemos cambiar la voz femenina por defecto por una del sexo opuesto.

Debemos recordar que Bixby es el asistente de Samsung al cual podemos acudir en busca de ayuda en cualquier momento y desde cualquier dispositivo del fabricante. Por defecto viene configurado como asistente predeterminado por lo que si nos has cambiado las preferencias será quien te ayude cuando lo invoques. En el caso de los relojes inteligentes del fabricante coreano, lo invocamos manteniendo pulsado el botón de encendido durante unos segundos. De manera que al hacerlo se activará automáticamente y podremos realizar nuestra petición.

Un Samsung Galaxy Watch 4 | Samsung

En la pantalla del reloj además de un aro de color azul que la circunvala, podemos ver la palara escuchando y el icono de la rueda dentada , pulsando sobre esta accedemos a las opciones de configuración del asistente.

, pulsando sobre esta accedemos a las opciones de configuración del asistente. Desde aquí podemos cambiar la voz, por lo que una vez has activado el asistente bien por voz o pulsando el botón del reloj, toca la rueda dentada.

El primero de los ajustes que aparece es “idioma y estilo de voz”

Toda sobre esta opción, para desplegar más opciones. Encontramos por un lado “ idioma ” y justo debajo “ estilo de voz”

” y justo debajo “ Es esta última opción la que debe seleccionar si queremos continuar con el cambio.

En un principio, de forma predeterminada tenemos la “vox 1 ” la cual, como ya hemos comentado corresponde a un perfil femenino.

” la cual, como ya hemos comentado corresponde a un perfil femenino. Para ver las opciones, toca sobre este ajuste.

Al hacerlo nos aparece como opción además de la predeterminada “voz 2 ”. Una vez de carácter masculino.

”. Una vez de carácter masculino. Pulsando sobre las diferentes opciones podemos escuchar el mensaje “hola me llamo Bixby ” a viva voz y decidir cuál de las voces nos gusta más y seleccionarla.

” a viva voz y decidir cuál de las voces nos gusta más y seleccionarla. Una vez hemos seleccionado la voz que usaremos en nuestro reloj, solo tenemos que abandonar el menú y quedará automáticamente guardado.

Este cambio es muy útil para distinguir fácilmente cuando se activa el asistente en nuestros dispositivos, sobre todo si a nuestro alrededor hay otros usuarios con dispositivos del mismo fabricante y que hagan uso del asistente. De este modo no caeremos en equivocaciones al activarlo. Por el momento, solo existen estas opciones, aunque es probable que esto no cambie sustancialmente en el futuro, teniendo en cuenta que el asistente no cuenta con la popularidad de otros asistentes.