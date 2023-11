Apple presentaría dos nuevos iPads a comienzos de 2024, ¿qué modelos?

Llevamos varias semanas conociendo informaciones acerca de la posibilidad por parte de Apple de lanzar nuevos iPads. Hace no mucho os contábamos que los de Cupertino iban a cerrar el 2023 sin ningún iPad nuevo, algo que sin duda había activado todas las alarmas para los usuarios de la gran manzana, que veían así por primera vez un año en blanco en lo que a tabletas se refiere. Ahora parece que poco a poco el futuro de este segmento se va despejando, hasta el punto de que acabamos de conocer cuáles serían los primeros lanzamientos de este segmento en 2024.

Estos modelos llegarían en los primeros meses

La primavera es una época propicia en Apple para ofrecer nuevas tabletas, y parece que el próximo año no será la excepción, a diferencia de 2023. Porque las nuevas informaciones apuntan a que, a principios de 2024, algo que se puede entender también por la primavera, tendremos dos nuevos modelos de tableta de Apple en el mercado. Y lógicamente nos preguntamos cuáles serán esos nuevos modelos que por fin tendrán sucesión.

Y no ha sido un cualquiera quien ha compartido estas informaciones, sino uno de los analistas más cercanos al círculo de Apple, como es Ming-Chi Kuo. Este asegura que, durante el próximo año, a comienzos de este, conoceremos dos nuevos modelos de tableta de los de Cupertino. Uno será uno de los modelos más esperados, hablamos del nuevo iPad Pro de 12.9 pulgadas, que contará con el gran atractivo de integrar por primera vez una pantalla de tecnología OLED, que es algo que ha sido largamente esperado por parte de los seguidores de la marca.

Además de esta pantalla, el nuevo modelo Pro contaría con los nuevos procesadores M3 de Apple, que como sabéis son de los más potentes del mercado y se acaban de estrenar tanto en los MacBook como en los iMac. Por tanto, será una generación de los iPads Pro especialmente prometedora y que seguro no deja indiferente a nadie. Pero según este analista tendremos también otro nuevo iPad en los primeros meses de 2024.

Se trataría del nuevo iPad Air, que se estrenaría con una pantalla de 10,9 pulgadas, así como con una segunda variante más grande, con pantalla de 12,9 pulgadas. No se esperan grandes novedades más allá de estos modelos, y no parece tan siquiera que vayan a heredar los paneles mini LED con los que cuentan los modelos Pro. Parece que habrá que esperar un poco más para que esta gama cuente con pantallas mejores, ya será en 2025.

Por tanto parece que llegarán pronto los nuevos iPad, incluso los modelos Pro, que acostumbran a llegar junto con los nuevos iPhone, o poco después de ellos. Pero es evidente que con un 2023 en blanco, desde Apple no pueden demorarse mucho en presentar nuevos modelos, ya que lo contrario supondría una caída de ventas en este segmento que no se pueden permitir desde Cupertino. Lo más probable es que lleguen en un evento de primavera. Pero no hay descartar que los modelos Pro se estrenen en el WWDC de junio.