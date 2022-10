Apple presenta su nuevo Apple TV 4K, ahora es más potente que nunca

Los contenidos en streaming son los reyes del entretenimiento en la actualidad. Y para disfrutar de ellos no solo contamos con nuestros smartphones, cada vez más potentes y solventes, sino con esas llamadas TV Box que no dejan de ser la versión de sobremesa de dispositivos como los Chromecast o Fire TV. Apple tiene su propio dispositivo de este tipo desde hace muchos años, y ahora lo ha actualizado con una nueva generación, la más potente de la historia de este dispositivo, y que como podéis imaginar nos ofrece el mejor entorno para reproducir contenidos no solo de la plataforma de vídeo de Apple, sino de otras muchas.

Así es el nuevo Apple TV 4K

Lo primero que hay que decir es que a nivel externo no hay prácticamente diferencias respecto del modelo anterior, y que todas las mejoras se han comprimido en el interior de este dispositivo. Por ello estrena el nuevo procesador Apple A15 Bionic, que nos ofrece el mayor rendimiento en uno de estos dispositivos en su historia. Hay que recordar que este es el mismo procesador que montan los iPhone 14 estándar y que lógicamente ha sido modificado para ser adecuado a las exigencias de un dispositivo como este Apple TV 4K, que lógicamente son inferiores a lo habitual. Este nos brinda un rendimiento un 50% superior al de sus predecesores, mientras que su GPU gráfica es hasta un 30% más potente.

Apple TV 4K | Apple

Una de las grandes novedades que nos trae esta nueva generación es la compatibilidad con HDR10+, por lo que si tu televisor es compatible con ello vas a poder disfrutar de unos contenidos mucho más coloridos, con un contraste mayor y una fidelidad de color única. También es compatible con Dolby Vision, otro de los estándares de imagen de calidad más extendidos. Un dispositivo que cuenta con el Siri Remote, el veterano mando a distancia inalámbrico que cuenta con un micrófono para poder invocar al asistente de Apple cuando sea necesario. Y por supuesto, el software es uno de sus puntos fuertes.

Ya que llega con tvOS en su última versión, algo así como la versión para TV del iOS de los iPhone. Un sistema operativo perfectamente integrado con el ecosistema de dispositivos de Apple, y al que podemos sacar todo nuestro partido con el Apple ID, sincronizando así nuestros contenidos de iCloud, como nuestras fotos y vídeos para verlos cómodamente en la pantalla grande de nuestro hogar. También podemos acceder a nuestra música en Apple Music, los juegos de Apple Arcade o Apple Fitness+. El sonido envolvente también está disponible en este dispositivo, que cuenta con Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 o Dolby Digital 5.1.

Precio del Apple TV 4K

Este nuevo dispositivo de los de Cupertino lega en dos versiones. Una de 64GB de almacenamiento con Wifi por 169 euros. Y otra con 128GB, más conectividad Ethernet para conectar a un cable de red por 189 euros, que entendemos es la versión que elegirán la mayoría de usuarios por razones obvias. Ya se puede reservar, aunque estará disponible el próximo 4 de noviembre.

