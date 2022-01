El Apple Car sigue adelante, ¿qué fabricante elegirá Apple para hacerlo realidad?

No cabe duda de que podría ser una de las grandes revelaciones de la década, el lanzamiento del primer coche de Apple, el que a día de hoy conocemos como Apple Car. Aunque no hay nada oficial, la realidad es que ya nadie niega la mayor, que la firma californiana está preparando no solo un sofisticado software de vehículo autónomo, sino que además está haciendo todo lo posible por conseguir fabricar su propio coche eléctrico. Seguimos conociendo detalles del trabajo que está realizando Apple para poder fabricar y hacer realidad su vehículo.

En busca del partner ideal

Los rumores alrededor de un coche de Apple son insistentes, y lo más importante, cada vez son más precisos a la hora de definirnos lo que está haciendo la firma californiana para preparar su producción. Actualmente la marca estaría trabajando en encontrar un socio principal para la fabricación de su coche. Porque como sabéis, las tecnológicas que se están sumando al sector del automóvil lo están haciendo como desarrolladores de software principalmente, mientras que el hardware, la fabricación del vehículo, se le deja directamente a un tercer fabricante, con experiencia en este mercado.

Este sería el sorprendente aspecto del Apple Car | Vanarama

Y parece que son los fabricantes surcoreanos los mejor posicionados para poder dotar al Apple Car de un chasis y un motor eléctrico. Según estas nuevas informaciones, no será hasta finales de 2022 cuando Apple anuncie con quién se asocia en la industria surcoreana para poder fabricar su coche eléctrico. Los ejecutivos de la marca californiana ya habrían visitado dos veces las fábricas de los fabricantes de coreanos, con el objetivo de trazar planes de fabricación de su coche en estas factorías. Parece ser que habría ya un fabricante de vehículos coreano mejor posicionado que el resto para asumir este importante encargo.

Parece ser que las estrictas normas de confidencialidad de Apple a la hora de tratar los negocios con estas empresas, estarían obligando a muchos de estos fabricantes coreanos a echarse atrás, ya que no estarían dispuestos a trabajar bajo esa presión adicional de tener que mantener todo el proceso en secreto. Un coche que sin duda podría revolucionar el segmento de la automoción, y que podría suponer un antes y un después en este, con un vehículo que podría dar el espaldarazo definitivo al segmento del coche eléctrico. Pero este no sería el único coche “revolucionario” en el horizonte del coche eléctrico.

Porque la tecnológica que sí que ha confirmado que entrará en el mercado en 2024 o 2025, es Xiaomi. La firma china ya trabaja con algunos fabricantes de aquel país en el desarrollo y fabricación de su primer coche eléctrico. De hecho, la división de automóviles de Xiaomi ya es una realidad, y cuenta con una inyección de decenas de miles de millones de dólares para poder ponerlo en marca. Aunque creemos que por razones obvias los segmentos a los que pertenecerán los coches de Apple y Xiaomi serán muy diferentes. De momento, el ruido alrededor del coche de Apple no deja de aumentar.