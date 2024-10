Apple actualiza el Magic Mouse con un conector USB tipo C y repite su controvertido diseño

Hace una semana os contábamos que se habían filtrado hasta tres nuevos accesorios de los Mac con conectores USB tipo C. Se esperaba ya entonces que Apple lanzara esta semana varios Mac nuevos, y ayer comenzaba a hacerlo con los nuevos iMac. Junto a ellos, Apple ha lanzado también los tres nuevos accesorios, destacando entre todos ellos el nuevo Magic Mouse, el que sin duda es uno de los ratones más populares y célebres del mercado. Un ratón con un diseño original, y por qué no decirlo, controvertido también. Y es que Apple vuelve a desoir muchos años de quejas de sus usuarios, y comete el mismo error, o no, con su nuevo Magic Mouse.

USB tipo C para todos

Sin duda es el gran cambio que está motivando el lanzamiento de nuevas generaciones de muchos dispositivos de Apple. Y es algo que bien merece la pena, ya que de esta forma los dispositivos de la marca dejan de estar marginados y ya pueden cargarse mediante un estándar extendido ampliamente. El nuevo Magic Mouse llega con el mismo diseño de sus predecesores, con un perfil muy plano y una leve curva.

Los nuevos accesorios | Apple

Su superficie vuelve a contar con la función Multi Touch que permite hacer diferentes gestos de manera sencilla, como si de un panel táctil se tratara. Además, una vez más vuelve a contar con una batería recargable, y por supuesto es inalámbrico para poder contar con total libertad cuando se trata de movernos por la mesa del escritorio o cualquier superficie. El problema una vez más lo encontramos en el nuevo conector USB tipo C.

Y no es que esta conectividad sea un problema ni mucho menos, sino que una vez más, no sabemos si consecuencia de un sentido práctico, o simplemente por tozudez, Apple ha vuelto a optar por colocar el conector USB tipo C en la parte inferior del ratón, como viene siendo habitual desde el lanzamiento de la primera generación de este ratón. Y esto obviamente ha vuelto a enfadar a muchos usuarios, que con incredulidad comprueban cómo Apple vuelve a insistir en algo que no tiene sentido ninguno.

Y es que, con el conector en ese lugar, es imposible recargar la batería del ratón mientras lo usamos, si es que es necesario hacerlo en algún momento. Al estar ubicado en la barriga del ratón, directamente tendremos que dejar el ratón tumbado cargando, y por tanto inservible. Algo que ya se ha convertido en motivo de numerosos memes en las redes sociales, que siguen sin dar crédito a la cabezonería de Apple. El nuevo Magic Mouse llega a España con un precio de 99,99 euros, y en dos colores, el clásico blanco y el negro.

Más accesorios para los Mac

Apple ha aprovechado también para lanzar en España el nuevo Magic Keyboard con Touch ID y teclado numérico, disponible también en blanco o en negro por 229 euros. Por otro lado, se estrena también el nuevo Magic Trackpad con superficie Multi Touch en color negro o blanco por 169 euros.