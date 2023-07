El ajuste del Fire TV Stick esencial para tus vacaciones en el extranjero

Estar fuera de casa y viajar son las actividades que más solemos hacer durante las vacaciones. Si no te quieres perder nada y seguir viendo tus contenidos en streaming desde cualquier lugar de destino, puedes hacerlo. Llévate contigo tu Fire TV y podrás seguir disfrutando de los contenidos también en el extranjero.

Sigue disfrutando de tus contenidos cuando viajes

Si has pensado cambiar tu lugar de residencia por unos días durante tus vacaciones y quieres seguir viendo sus series y películas preferidas sin perderte nada, puedes hacerlo. Si tu destino es nacional no tendrás ningún tipo de problema. Es tan fácil como conectar el Fire TV a cualquier televisor, configurar el acceso al Wifi y listo. En el caso de que nos vayamos pasar unos días fuera de nuestras fronteras, la cosa cambia, aunque podremos seguir disfrutando de nuestros contenidos, sobre todo si nuestro destino se encuentra dentro de la Unión Europea, donde seguiremos teniendo acceso a los contenidos de nuestro país de residencia.

Configuración de Amazon | TecnoXxplora

Al conectar nuestros dispositivos dentro de Europa, de forma automática se actualizaron los contenidos de las categorías de Series y películas para incluir el contenido disponible. Esto ocurre incluso sin cambiar la configuración de la cuenta. Algo que no es necesario en este caso.

Cuando nos desplazamos a otros países fuera del espacio europeo, será necesario cambiar el país de configuración de nuestra cuenta de Amazon. Esto debemos hacerlo desde la web accediendo a cuenta y siguiendo los siguientes pasos:

Accede a “ gestionar contenido y dispositivos” donde elegiremos “ preferencias ”

donde elegiremos “ ” Encontraremos la opción “ configuración de país ” donde debemos seleccionar “ cambiar ”

” donde debemos seleccionar “ ” Introduce la dirección de tu nuevo destino y pulsa sobre “ actualizar ”

” Si cumplimos los requisitos, tendremos que seguir las indicaciones del asistente para completar el proceso.

Por último, usa la opción transferir para traspasar tus compras realizadas previamente a la nueva región.

Este proceso debemos repetirlo de nuevo a nuestro regreso para seguir disfrutando de los contenidos y compras en nuestra región de origen.

Aunque debemos tener en cuenta que no todos los contenidos están disponibles en todos los países. Al cambiar la configuración del país existe la posibilidad de perder el acceso a compras y alquileres adquiridos previamente que no estén disponibles. Por lo que es importante no crear una nueva cuenta y transferir de una región a otra. La lista de los países en los que es compatible Fire Stick Basis es muy extensa, entre los que se incluyen los siguientes países: Fire TV Stick Basic Edition funciona en:

Albania, Barbados, Bélgica, Bermudas, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camboya, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Ghana, Grecia, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Jamaica, Kenia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malta, Namibia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Singapur, Eslovenia, Sudáfrica, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. Por lo que no hay excusa para que no acompañe tu Fire TV allá a donde vayas.