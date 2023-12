Los AirPods Pro 2 ya cuentan con su mejor accesorio a la venta

Los auriculares de Apple son desde luego los más deseados del mercado, y de ellos, los modelos Pro evidentemente son los más solventes y los que ofrecen mejores prestaciones. Pero desde hace años se le pedía a Apple que dotara a este modelo de una tecnología que ha sido sin duda una de las mejor recibidas en los últimos años en lo que tiene que ver con la carga de los dispositivos, como es Magsafe. Esta permite cargar los dispositivos mediante un anclaje magnético que facilita la carga al máximo. Y eso es precisamente lo que va a disfrutar ahora el modelo Pro en su segunda generación.

Nueva funda para los AirPods Pro 2

Así es, la gran novedad que nos trae Apple ahora es una funda para los AirPods Pro 2, que nos permite cargarlos mediante la tecnología Magsafe, algo que sin duda hará mucho más sencillo y rápido todo el proceso de carga. Y no solo eso, sino que además viene ya con el conector USB tipo C, por lo que no tendremos que estar comprando nuevos cables Lightning si contamos ya con uno de estos otros cables en casa, que como sabéis ahora son universales, al menos en Europa.

El estuche MagSafe de los AirPods Pro 2 | Apple

Este nuevo estuche integra además el nuevo chip U1 de búsqueda, que permite encontrarlo rápidamente si por alguna razón lo hemos perdido la pista, algo que no es raro teniendo en cuenta que no es tampoco muy grande. Y es que el estuche cuenta con un altavoz integrado, que emite un sonido de advertencia para poder encontrarlo rápidamente cuando lo necesitemos.

Es un estuche que además cuenta con la certificación IP54, que certifica que es resistente al polvo, al agua y el sudor, y aunque tampoco hay que abusar, para situaciones puntuales se mostrará como un dispositivo robusto y resistente a estos elementos. Para poder cargarlo ahora tenemos dos opciones, o bien colocarlo sobre un cargador inalámbrico como el del Apple Watch, o bien ahora también sobre un cargador MagSafe. Por tanto, tenemos dobles posibilidades de carga con esta interesante funda para los AirPods Pro más avanzados.

El cargador cuenta con certificación Qi, que es el estándar de carga inalámbrica. Un estuche que se carga rápidamente, ya que su batería tampoco es muy grande. El estuche tiene un peso de 50,8 gramos, mientras que sus dimensiones son de alto 4,52 cm, de ancho: 6,06 cm y grosor de 2,17 cm. Eso sí, si te has decidido a comprarlo o regalarlo, debes saber que todavía tardará hasta tres semanas en estar disponible, ya que si lo pides hoy la entrega se realizaría el próximo 4 de enero, ya para el año que viene. Así que una de dos, o están llegando con cuentagotas, o ya se están vendiendo a un ritmo elevado, muy por encima del nivel de reposición del producto. Sin duda un salto de calidad importante para estos auriculares.