Belkin presenta el kit de limpieza definitivo para los AirPods de Apple

Uno de los problemas más habituales de cualquier auricular es que, con el paso del tiempo, no suena como el primer día. Y ojo, que no hablamos de un problema de obsolescencia programada, nada más lejos de la realidad. Si no del hecho de que diferentes elementos pueden tapar los orificios de salida lastrando la experiencia sonora. Incluso te hemos explicado los mejores trucos para mantener tus AirPods como el primer día.

Y es justo lo que quiere evitar Belkin, que acaba de sorprender con un curioso kit de limpieza para los AirPods. Decir que, curiosamente, este kit no es compatible con el modelo más vitaminado de los auriculares TWS de Apple, ya que solo sirve para los AirPods de primera, segunda y tercera generación, dejando al modelo Pro para otro kit que seguramente presenten en el futuro.

Qué es lo que incluye este kit de limpieza para los AirPods de Apple

Te puede parecer una tontería, pero es un kit de lo más completo y que te permitirá disfrutar del mejor paisaje acústico en tus auriculares de Apple. No hace falta recordar que la suciedad se va acumulando poco a poco en los diferentes orificios de salida.

Además, el particular diseño de los AirPods, como el de cualquier auricular TWS que debes introducir ligeramente dentro de tu oído, provoca una acumulación adicional de cerumen, ya que nuestro pabellón auditivo detecta un cuerpo externo y actua en consecuencia.

Y con el paso del tiempo es normal que esta cera acabe por taponar los orificios de salida de tus auriculares. Sí, no es un tema muy agradable de hablar, pero es una realidad. Y Belkin quiere solucionar esto.

Para ello ha presentado este curioso kit de limpieza para los AirPods de todas las generaciones y que incluye un cepillo de limpieza, suavizante de cera, gel de limpieza y paño de microfibra.

La compañía indica en la página web del producto (solo disponible en Estados Unidos, de momento) que, “nuestro kit de limpieza para los AirPods de primera, segunda y tercera generación, es capaz de eliminar de forma segura la acumulación de cerumen y restaura el rendimiento acústico sin dañar tus auriculares.”

Para ello, viene con todo lo necesario para que puedas garantizar los mejores resultados. Tal y como indica la compañía, vas a poder eliminar el exceso de cerumen acumulado, eliminar cualquier rastro de suciedad y restaurar el rendimiento acústico del primer día.

Un producto que ya puedes comprar en la web de Belkin y que tiene un precio de 14,99 dólares, una cifra muy atractiva para un kit perfecto para tus auriculares de Apple.

