Adiós iOS 19, hola iOS 26, Apple cambiará la numeración de su sistema

Esto no lo habíamos visto venir, y es que parece que este año iOS no solo va a cambiar por dentro y por fuera, sino que incluso algo tan básico como su nomenclatura va a cambiar para siempre. Eso es lo que nos ha desvelado una vez más Mark Gurman, el conocido analista especializado en la firma de Cupertino. Una información que avanza que el sistema operativo cambiará totalmente su denominación desde este mismo año, y la verdad que tiene todo el sentido.

Nueva numeración para iOS

Eso es lo que ahora hemos conocido, porque según Gurman, Apple bautizará a su nuevo sistema iOS 26, y no iOS 19. Como sabéis, estamos en la versión 19 del sistema operativo, porque son las versiones que se han lanzado desde que se estrenara el primer iPhone en 2007, algo que tiene todo el sentido. Lo mismo ocurre con Android, que se encuentra en su versión 16, ya que estas son todas las que hemos conocido hasta ahora.

Pero según el analista, Apple ahora quiere cambiar las cosas y adecuar la numeración del sistema operativo al año en el que se lanza, y no tanto con la versión a la que corresponde. De ahí que la nueva versión del sistema operativo que conoceremos en el WWDC 2025 no será la 19, como era de esperar, y sí la 26. Y así ocurrirá también con el resto de sistemas operativos de Apple.

Concretamente, el resto de versiones pasarán a denominarse iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 y visionOS 26. Y, por tanto, no se denominarán exactamente como el año en el que se lanzan, sino que irá uno por delante. Algo que tiene sentido, porque, al fin y al cabo, los sistemas operativos, aunque llegan en septiembre del año anterior, tienen la mayoría de su vida útil a lo largo del siguiente año.

Y además, siempre es más cautivador acercarse a un sistema operativo que se denomina como el año que está por estrenarse, que en el que nos encontramos en ese momento, es algo que se siente más novedoso. Por tanto, Apple pasará a numerar a todos los sistemas por igual, ya que siempre se denominarán como el año que todos comparten.

Actualmente, tenemos diferentes denominaciones para los distintos sistemas operativos, sencillamente porque echaron a rodar en momentos diferentes, en años distintos. Obviamente, esto será menos confuso para los consumidores, que rápidamente podrán comprender si el sistema operativo de su dispositivo es la última versión o no, algo que actualmente no es posible, salvo que estés muy en el día a día y actualidad de la firma californiana.

Un cambio que desde luego parece lógico, aunque sorprendente también. De momento es algo que debemos tomar con cautela, porque no dejan de ser rumores e informaciones que presuntamente vienen personas cercanas a Apple y al desarrollo de sus dispositivos. No obstante, que venga de Mark Gurman nos da cierta confianza en que el próximo mes de junio Apple presente iOS 26 y no iOS 19.