La comida vegetariana se ha puesto de moda en estos últimos años, tanto por la importancia por el respeto al medio ambiente como por la necesidad de seguir dietas más saludables. Y con esta nueva dieta basada en la ausencia o reducción de la carne, ¡se han creado las hamburguesas vegetarianas!

Si eres de esas personas amantes de las hamburguesas, pero que quiere reducir el consumo de alimentos cárnicos, felicidades, porque acabas de encontrar tu nuevo alimento favorito.

Estas hamburguesas, hechas a partir de ingredientes que aportan proteínas de origen vegetal (pero sin colesterol), proporcionan todos los beneficios nutricionales de una hamburguesa tradicional y... ¡están riquísimas!

Si tienes la curiosidad de saber con qué ingredientes están hechas estas misteriosas hamburguesas sin carne, te lo explicamos en el vídeo que encontrarás en la parte superior.

Cada vez es más común llegar a un restaurante, cafetería o local y ver en su carta un menú vegetariano. No quiere decir que si comes carne no puedas probarlo. Están hechos para todos tipo de clientes, y en ciertas ocasiones resultan una muy buena alternativa para un cambio de dieta y para descansar de la carne.

Probablemente te habrás dado cuenta o te habrá llegado la información del consumo masivo de carne que se hace hoy en día en nuestra sociedad. Quizá te hayas planteado una reducción de carne total o parcial. Aquí es donde hacen su aparición las hamburguesas de origen vegetal. Con un sabor sorprendentemente parecido al de una hamburguesa normal, esta nueva forma de hacerlas está entusiasmado a buena parte de la población. Pero... ¿de qué están hechas?

Seguramente hayas oído que están hechas de tofu, y es verdad, pero hay una multitud de alimentos más con las que se pueden fabricar. ¿Cuáles son los otros alimentos de los cuales se componen estas hamburguesas? Te lo revelamos en el vídeo.

