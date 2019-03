Los trabajos de oficina son malos para el corazón y para el michelín

Los expertos contaron con 111 trabajadores de correos sanos a los que equiparon con monitores de actividad durante siete días; 55 de ellos eran trabajadores de oficina y 56 en otros puestos de trabajo. El estudio reveló diferencias entre los dos grupos. Los que tenían trabajos de oficina tenían una circunferencia de cintura más grande: 97 cm en comparación con los 94 cm del otro grupo. También tenían un riesgo más alto de enfermedad cardiovascular: un 2.2% comparado con el 1.6% del otro grupo en una proyección de 10 años

El nuevo estudio sugiere que la circunferencia de la cintura aumenta en dos centímetros, y el riesgo de enfermedades cardiovasculares se incrementa en un 0,2%, por cada hora adicional de estar sentado por encima de las cinco horas. Además, el colesterol malo (LDL) aumenta y el colesterol bueno (HDL) disminuye con cada hora adicional de estar sentado más de cinco horas al día.

“El tiempo más largo en la postura sedentaria está significativamente asociado a una circunferencia de cintura más grande, triglicéridos más altos (grasa en la sangre) y colesterol HDL más bajo, todo lo que conlleva a un peor riesgo de enfermedad cardíaca. Nuestros resultados podrían ser utilizados como la base de los nuevos objetivos de salud pública para evitar los riesgos metabólicos”, explica Tigbe, líder del trabajo.

Pasar demasiado tiempo sentado es perjudicial para nuestra salud y nuestra cintura | Pixabay

Los participantes del estudio llevaban una pulsera pequeña de actividad física y un monitor de posición denominado activPAL, inventado por los propios investigadores, atados a su muslo durante siete días, excepto durante actividades que corriesen el riesgo de estar en contacto con el agua, como bañarse o nadar. También midieron su peso, altura y presión arterial y se les extrajo muestras de sangre. Los riesgos cardiovasculares se evaluaron mediante la calculadora de riesgo PROCAM, que tiene en cuenta la edad, el sexo, la historia familiar, la presión arterial y las medidas metabólicas.

Los participantes eran aparentemente sanos, no fumadores, sin antecedentes personales de infarto de miocardio (ataque al corazón), accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, hipertensión o diabetes fueron incluidos.

“En esta investigación hemos aprendido información importante para la salud en la vida laboral moderna, mediante el estudio de los patrones de actividad de los trabajadores de mensajería, una de las últimas ocupaciones físicamente activas en Reino Unido", aclara Mike Lean, coautor de la investigación.

"Nuestra evolución no nos ha equipado bien para pasar todo el día sentados. Probablemente nos adaptamos a ser más saludables pasando de siete a ocho horas todos los días en pie, como cazadores o recolectores", concluye Lean. El estudio ha sido publicado en The International Journal of Obesity.