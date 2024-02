Una rata con genitales desproporcionados genera caos en la comunidad científica

Hace unos días circulaban unas imágenes que causaron un gran revuelo en las redes sociales de los científicos. Se trataban de unas ilustraciones un tanto extrañas y erróneas que habían sido generadas por inteligencia artificial a partir de un artículo revisado por expertos que había sido publicado en la revista Frontiers in Cell Developmental Biology.

Esas imágenes, que los autores reconocen que fueron elaboradas con el generador deIA Midjourney, resultan totalmente incomprensibles. Contienen texto incoherente y, lo que es más sorprendente, una de ellas muestra a una rata con genitales grotescamente grandes y raros. Sin duda, lo más preocupante de todo es que dicho artículo llegase a publicarse, ya que no se explica que unos fallos tan evidentes pasasen el proceso de revisión.

El estudio, publicado por Xinyu Guo y Liang Dong, responsables del departamento de cirugía de columna del Hospital Hong Hui en China, revisa la interrelación entre las células madre espermatogoniales (SSC) y la vía de señalización JAK/STAT. Y aunque el manuscrito no aborda los efectos en el crecimiento desmedido de los órganos sexuales de una rata, las imágenes dicen todo lo contrario.

Los investigadores utilizaron la ilustración de una rata con pene gigantesco para mostrar células madre espermatogoniales. La descripción indica que fueron "aisladas, purificadas y cultivadas a partir de testículos de rata", los cuales también están fuera de toda proporción.

Además, frases como "testtomcels" o "dick" acompañaban uno de los esquemas, mientras que otros muestran partes de las células que no existen. Los científicos chinos creyeron que diagramas coloridos podrían ayudar a entender el manuscrito, pero en realidad les jugaron en contra.

La pregunta que se hace la comunidad científica es cómo pudo pasar todas las trabas editoriales para que viera la luz revisado por pares. Según las pautas de Frontiers, los manuscritos están sujetos a controles de calidad iniciales por parte del equipo de integridad de la investigación y el editor encargado antes del proceso de revisión por pares. Es decir, supuestamente muchos ojos revisaron este trabajo antes de que se publicaran las conflictivas imágenes.

Ante los señalamientos, la revista Frontiers retiró el artículo y anunció que iniciará una investigación. "Tras la publicación, surgieron preocupaciones sobre la naturaleza de las imágenes generadas por IA. El artículo no cumple con los estándares de rigor editorial y científico de "Frontiers in Cell and Development Biology"; por lo tanto, el artículo ha sido retractado", mencionó el editor.