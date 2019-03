¿A qué edad se recomienda congelar los óvulos?

El motivo de congelar los óvulos

Existen varias razones por las que una mujer decide congelar sus óvulos:

Para preservar la fertilidad , ya que teniendo en cuenta que las mujeres nacen con un promedio de un millón de óvulos, cuando llegan a la pubertad cuentan con 400.000 y, a partir de este momento, en cada menstruación, cada mes, van perdiéndose unos 1.000 , de ahí que la congelación de óvulos se haya convertido en la opción más habitual para asegurar la maternidad futura, ya sea por razones personales o profesionales.

. Precisamente para mujeres con poca reserva ovárica, la congelación de óvulos es muy plausible. Lo ideal es realizar la con ovocitos resultantes de varios ciclos de estimulación. Antes de empezar con un tratamiento oncológico . A causa de que la quimioterapia y la radioterapia provocan daños irreversibles en los óvulos de la mujer , congelarlos antes de iniciar un tratamiento de este tipo, asegura posibilidades más férreas de poder tener un hijo tras terminar el tratamiento y superado la enfermedad. Para más detalles, el sistema de congelación ovárica nació como método de preservación de la fertilidad para aquellas mujeres que iban a someterse a una cirugía de ovarios o a tratamientos oncológicos.

Existen varias razones por las que una mujer decide congelar sus óvulos | Pixabay

La vitrificación, que tiene mejor efectividad a partir de los 35 años, consiste en congelar los óvulos y mantenerlos en condiciones óptimas para que la mujer pueda utilizarlos cuando ella decida en el futuro. Las tasas de supervivencia de los ovocitos son actualmente del 90%.

Los óvulos pueden estar congelados indefinidamente. No tienen fecha de caducidad y es posible mantenerlos con su material y edad genética intactos todo lo que sea necesario. Pero el hecho de que el óvulo esté preservado no significa que se pueda ser madre a cualquier edad, pues las condiciones de gestación de la mujer sí disminuyen conforme va cumpliendo años. Así, los 50 años es el límite para que la gestación no tenga una carga excesiva de riesgo tanto para la madre como para el bebé.

"La edad es clave. Las tasas de éxito de embarazo disminuyen cuando se ha vitrificado a una edad mayor (mayor de 35 años), de igual modo que ocurre con ovocitos frescos", explica Ana Cobo, directora de la Unidad de Criopreservación de IVI Valencia.

