Por qué el azúcar puede ayudar a curar heridas

Cuando hablamos del azúcar, es probable que pensemos irremediablemente en un postre dulce, puesto que ese es su principal uso. Endulzar. Lo tomamos en nuestro café por la mañana, para preparar diferentes postres o incluso para equilibrar la acidez del tomate frito casero. Sin embargo, este condimento también tiene otra propiedad quizá menos conocida y es que tiene la capacidad de curar heridas.

Propiedades del azúcar

Aunque el uso del azúcar para tratar heridas se remonta a la antigüedad, recientemente se ha investigado sus propiedades para curar heridas. Han sido varias investigaciones llevadas a cabo sobre esta propiedad del azúcar como la de León Herszage. El Dr. Herszage señalaba que "el tratamiento de heridas superficiales con azúcar común tiene una raigambre folclórica en países tanto europeos como americanos, desde hace tiempo se tiene evidencia experimental acerca de la base científica de la efectividad del azúcar", según recoge un pequeño artículo de la Universidad de Granada.

Este uso del azúcar es una opción a tener en cuenta para tratar heridas en lugares inhóspitos o con pocas o ninguna medida de esterilización disponible.

El mecanismo se basa en que los granos de azúcar absorben la humedad haciendo que las bacterias mueran y se reduzca la infección. Se trata de azúcar simple y en grano, el mismo que podrías utilizar en tu café de cada mañana o para endulzar cualquier comida. No existen diferencias entre usar azúcar de caña o de remolacha. No obstante, el azúcar moreno, es decir el azúcar sin refinar no es tan efectivo como los anteriores

Cómo usar el azúcar para curar heridas

Su aplicación será muy sencilla, tan solo tendrás que lavar la herida con agua y a continuación verter un poco de azúcar sobre ella y cubrirla con un esparadrapo o tirita. Habría que repetir el proceso hasta que cure la herida.

